Общество

Аграрный диктант стартует в Псковской области

Аграрный диктант стартует 8 октября в Псковской области.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Акция пройдет с 8 по 12 октября, в период Недели агропромышленного комплекса, в онлайн-формате на портале агродиктанта. Кроме того, в регионе организовано более 30 площадок для участия в мероприятии очно. Это образовательные учреждения в муниципальных округах области, региональный Дом молодежи, Псковский облсовпроф, Корпоративная академия правительства Псковской области, региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей и другие. В этом году агродиктант пройдет впервые и будет приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов за 45 минут, охватывающих широкий спектр тем — от истории сельского хозяйства до современных технологий.

Смотрите также Всероссийский агродиктант напишут в школах нескольких округов Псковской области

Организаторами выступают партпроект «Единой России» «Российское село» и Россельхозбанк при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Министерства сельского хозяйства, Министерства образования и науки, а также ведущих отраслевых организаций.