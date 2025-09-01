Общество

Псковичи смогут проверить свои знания в агродиктанте

Стартовала регистрация на участие в первом Всероссийском аграрном диктанте в онлайн-формате. Зарегистрироваться можно с 1 сентября на официальной платформе агродиктанта по ссылке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Агродиктант состоится с 8 по 12 октября в период Недели агропромышленного комплекса и приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Изображение: Правительство Псковской области

Диктант пройдет в гибридном формате: офлайн — на 300 площадках в 89 регионах страны, онлайн — на официальной платформе агродиктант.рф. Планируется, что участие в акции примут более миллиона человек.

В Псковской области для офлайн формата будут использованы площадки ведущих аграрных учреждений образования Псковской области, агроклассов, в школах, а также органов власти, Псковского регионального филиала Россельхозбанка и других организаций.

«Современный АПК — это не просто пашни и фермы. Сегодня это высокотехнологичная отрасль, где активно внедряются инновации: молодежь применяет знания в IT и инженерии, развивая точное земледелие, агробиотехнологии и роботизацию. Производство автоматизируется с помощью беспилотных технологий, искусственного интеллекта и GPS-систем. Чтобы быть в курсе этих изменений, важно знать как историю, так и современные достижения отечественного агропрома», — подчеркнул руководитель партийного проекта «Российское село» Андрей Козлов.

«Россельхозбанк активно развивает собственные современные образовательные проекты "Я в Агро“, внедряет свои цифровые платформы, которые уже стали рабочими инструментами для тысяч сельхозпроизводителей по всей стране. Сельское хозяйство сегодня — одно из самых перспективных направлений. Это доказывают и участники "Школы фермера“ — молодые люди, которые хотят жить на селе и создавать собственный агробизнес. Развитие АПК — это не только вопрос внедрения новых технологий, но и фундаментальный компонент обеспечения национальной безопасности страны», — сообщила директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко.

Всероссийский агродиктант проводится федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России. Инициативу также поддержали Совет Федерации, Государственная Дума, Минобрнауки, РАН, Росрыболовство и ведущие отраслевые организации: «Росагролизинг», Роскачество, и Ассоциация «Народный фермер».