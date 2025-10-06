Общество

Всероссийский агродиктант напишут в школах нескольких округов Псковской области

Жители Псковской области могут принять участие в написании первого Всероссийского аграрного диктанта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. Акция пройдет с 8 по 12 октября, в период Недели агропромышленного комплекса, в онлайн-формате на портале агродиктанта. Кроме того, в регионе организовано порядка 15 площадок для участия в мероприятии очно. Это школы в Псковском, Куньинском, Невельском, Локнянском, Себежском, Великолукском, Бежаницком, Палкинском и Порховском округах, а также Великолукский механико-технологический колледж.

В этом году агродиктант пройдет впервые и будет приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Участникам предложат ответить на 30 вопросов из различных отраслей сельского хозяйства, среди которых: почва и мелиорация, растениеводство и защита растений, животноводство и племенное дело, корма и ветеринария, рыбное хозяйство и аквакультура, инфраструктура и сельские территории, производство продуктов питания, экспорт продукции АПК, цифровизация сельского хозяйства, оборудование для АПК, сельхозтехника и агротуризм, органическое земледелие и производство, российское фермерство, роль России в мировой продовольственной безопасности, знаменитые люди аграрного сектора, образование в АПК, аграрные профессии и история российского сельского хозяйства.

На выполнение заданий отводится 45 минут. Ожидается, что диктант напишут более 1 миллиона человек. Проверить свои знания могут школьники, студенты, граждане, чья профессиональная деятельность не связана с агропромышленным комплексом страны, а также люди с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК. Для каждой категории будут разработаны соответствующие вопросы. По итогам участия каждый зарегистрированный участник получит электронный сертификат, а победители — дипломы.

Для участия в проекте необходима предварительная регистрация. Регистрация участников и площадок доступна на портале агродиктант.рф. Для жителей региона участие в агродиктанте — это возможность не только проверить свои знания, но и ближе познакомиться с современным и технологичным агропромышленным комплексом страны.

Проект реализуется при поддержке федерального партийного проекта «Российское село» партии «Единая Россия» и Россельхозбанка. Проведение мероприятия поддерживают органы федеральной власти, Российская Академия Наук, Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей и другие.