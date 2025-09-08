Общество

Губернатор стал наставником участника программы «Герои земли Псковской» Михаила Каратыша

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал наставником участника кадровой программы «Герои земли Псковской», подполковника Михаила Каратыша. Встреча главы региона с бойцом специальной военной операции прошла во вторник, 9 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Михаил Ведерников прежде всего отметил огромный вклад, который Михаил Каратыш вместе с другими участниками СВО внес в приближение победы, защиту интересов Родины. «Мы для себя считаем одной из важнейших задач, и президент об этом неоднократно говорил, — поддержать вас, чтобы максимально быстро и комфортно можно было войти в гражданскую жизнь, чтобы выбор профессии был не по остаточному принципу, а были интересные, руководящие должности. Если у вас нет четкого понимания, в каком направлении хотели бы работать, я бы предложил изучить разные направления, пообщаться с моими заместителями и потом определить, что будет наиболее интересным».

В свою очередь кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» Михаил Каратыш поблагодарил губернатора за оказанное внимание.

«Для меня это большая часть. Я понимаю роль, которую главы регионов играют в нашей стране, являясь одними из первых помощников президента. Спасибо за такую программу. Это важный и нужный проект. Мы не понаслышке знаем, что сейчас происходит в мире, к чему надо стремиться и куда идти. Поверьте, мы будем самыми верными и самыми порядочными помощниками в нашем общем, нелегком труде. Я люблю учиться и приложу все усилия, чтобы с отличием завершить обучение, вникнуть во все вопросы», — заверил участник региональной программы.

Михаил Каратыш поделился с губернатором своими впечатлениями от начала обучения, обратил внимание на высокую организацию образовательного блока программы, особо отметил интересные, актуальные темы лекций, уважаемых спикеров и то, что форма диалога позволяет принимать самое активное участие в изучении модулей. Первый очный модуль обучения стартовал на базе круглогодичного центра «Истоки» в Печорах 8 сентября.

Глава региона в свою очередь подчеркнул, что РАНХиГС специально для Псковской области разрабатывала образовательный блок, и открытый, доверительный диалог педагогов и участников программы изначально был важной частью технического задания.

Во время встречи Михаил Ведерников обсудил с участником программы формат взаимодействия. Под кураторством главы региона Михаил Каратыш пройдет стажировку, изучит особенности работы органов исполнительной власти, государственного управления, приобретет новые знания и компетенции. Глава региона подчеркнул, что ветерану СВО необходимо ознакомиться со структурой, полномочиями, направлениями деятельности правительства Псковской области по отдельным сферам и отраслям. Михаил Ведерников подчеркнул, что такой формат совместной работы уже отработан с участниками федеральной кадровой программы.

Напомним, службе в армии выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Михаил Каратыш посвятил более 20 лет, дослужился до звания подполковника, вышел на пенсию. В 2022 году вновь встал на защиту интересов Отечества. В 2024 — получил ранение. Во время службы в армии подполковник Каратыш занимал должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона тактической группы.

Программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.