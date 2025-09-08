Общество

Участники программы «Герои земли Псковской» дадут новый импульс развитию региона — губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 9 сентября, провел первую встречу с участниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Общение прошло в правительстве региона в неформальной обстановке за чашкой чая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

К первому образовательному модулю участники региональной программы приступили 8 сентября.

Глава региона поприветствовал защитников Отечества, поблагодарил их за проявленные в ходе СВО мужество, смелость, стойкость и профессионализм, с которыми они защищали интересы государства и Псковской области. «Именно такие люди, уже доказавшие свой профессионализм и свою преданность государству, должны занимать руководящие должности», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что уникальная образовательная программа разработана РАНХиГС по заданию правительства региона. Для обучения приглашены высококвалифицированные педагоги: профессорско-преподавательский состав академии и уже состоявшиеся эксперты и управленцы.

«Нам важно максимально быстро и эффективно нарастить ваши компетенции в тех направлениях, которые вы для себя определите. Уверен, что ваше участие в программе даст новый импульс развитию региона», — отметил губернатор.

Участники встречи в свою очередь поблагодарили руководство региона за разработку программы, ее актуальность, за опытных наставников, высококлассный преподавательский состав и условия, в которых проходит обучение.

«Программа — это возможность проявить себя не только в ратном труде, но и в других делах на благо нашего Отечества, нашего края. — отметил Андрей Гордей. — Особо значимо, что эта программа проходит на территории Печор. Это место силы».

«Мы не посрамили память своих предков на военной службе, не подведем и сейчас», — заверил губернатора еще один участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко.

На мероприятии присутствовали сенатор от Псковской области Алексей Наумец, представители аппарата правительства региона и кураторы программы. Алексей Наумец подчеркнул, что для участников СВО программа стала уникальным шансом получить новые знания, чтобы применить свои силы уже в гражданской жизни.

В продолжение встречи Михаил Ведерников пообщался с участниками региональной кадровой программы, которые поделились своими ожиданиями от результатов обучения и впечатлениями от знакомства с наставниками, среди которых вице-губернаторы, руководители структурных подразделений аппарата регионального правительства.

Отвечая на вопросы участников программы, губернатор рассказал о разных аспектах деятельности руководства региона, в том числе о работе с населением посредством социальных сетей. Кроме того, глава региона поделился некоторыми секретами мотивации своей команды на высокие результаты, а также определил качества, которые нужно развивать для того, чтобы стать хорошим управленцем.

Как отметили в правительстве, несмотря на новый виток событий в жизни бывших бойцов, они не забывают о своих сослуживцах, которые продолжают стоять на страже Отечества, поэтому интересовались, будет ли продолжение программы и смогут ли их боевые товарищи принять в ней участие. Михаил Ведерников ответил, что региональная программа «Герои земли Псковской» будет работать до тех пор, пока к ней будет интерес потенциальных участников.

В завершение встречи Михаил Ведерников пожелал участникам программы успехов в обучении. «Приятно видеть, насколько вы заряжены и настроены на результат», — отметил губернатор и призвал их к активной обратной связи о содержании и качестве обучения.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

Первый очный модуль обучения по программе «Герои земли Псковской» стартовал на базе круглогодичного центра «Истоки» в Печорах 8 сентября. Он состоит из образовательных дисциплин, занятий по личностному развитию и командообразованию, тренингов надпрофессиональных навыков, культурно-просветительских и творческих мероприятий, тематических.