Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
Открытие ресторана GURAVI
развивающие секции для детей
Чем трактор лучше ламборджини
Задержание ректора ПсковГУ
Автофестиваль в рамках 25-летия ПЛН
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 08.09.2025 10:450 Главные события прошедшего лета. ЛОНГРИД 09.09.2025 19:500 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 3,4% 09.09.2025 19:300 День в истории ПЛН. 9 сентября 09.09.2025 18:571 Участники программы «Герои земли Псковской» дадут новый импульс развитию региона — губернатор 09.09.2025 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 сентября 09.09.2025 17:460 День памяти островских подпольщиков отметили торжественно-траурным митингом
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег 08.09.2025 12:401 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Участники программы «Герои земли Псковской» дадут новый импульс развитию региона — губернатор

09.09.2025 18:57|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 9 сентября, провел первую встречу с участниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Общение прошло в правительстве региона в неформальной обстановке за чашкой чая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

К первому образовательному модулю участники региональной программы приступили 8 сентября. 

Глава региона поприветствовал защитников Отечества, поблагодарил их за проявленные в ходе СВО мужество, смелость, стойкость и профессионализм, с которыми они защищали интересы государства и Псковской области. «Именно такие люди, уже доказавшие свой профессионализм и свою преданность государству, должны занимать руководящие должности», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что уникальная образовательная программа разработана РАНХиГС по заданию правительства региона. Для обучения приглашены высококвалифицированные педагоги: профессорско-преподавательский состав академии и уже состоявшиеся эксперты и управленцы.

«Нам важно максимально быстро и эффективно нарастить ваши компетенции в тех направлениях, которые вы для себя определите. Уверен, что ваше участие в программе даст новый импульс развитию региона», — отметил губернатор.

Участники встречи в свою очередь поблагодарили руководство региона за разработку программы, ее актуальность, за опытных наставников, высококлассный преподавательский состав и условия, в которых проходит обучение.

«Программа — это возможность проявить себя не только в ратном труде, но и в других делах на благо нашего Отечества, нашего края. — отметил Андрей Гордей. — Особо значимо, что эта программа проходит на территории Печор. Это место силы».
«Мы не посрамили память своих предков на военной службе, не подведем и сейчас», — заверил губернатора еще один участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко.

На мероприятии присутствовали сенатор от Псковской области Алексей Наумец, представители аппарата правительства региона и кураторы программы. Алексей Наумец подчеркнул, что для участников СВО программа стала уникальным шансом получить новые знания, чтобы применить свои силы уже в гражданской жизни.

В продолжение встречи Михаил Ведерников пообщался с участниками региональной кадровой программы, которые поделились своими ожиданиями от результатов обучения и впечатлениями от знакомства с наставниками, среди которых вице-губернаторы, руководители структурных подразделений аппарата регионального правительства.

Отвечая на вопросы участников программы, губернатор рассказал о разных аспектах деятельности руководства региона, в том числе о работе с населением посредством социальных сетей. Кроме того, глава региона поделился некоторыми секретами мотивации своей команды на высокие результаты, а также определил качества, которые нужно развивать для того, чтобы стать хорошим управленцем.

Как отметили в правительстве, несмотря на новый виток событий в жизни бывших бойцов, они не забывают о своих сослуживцах, которые продолжают стоять на страже Отечества, поэтому интересовались, будет ли продолжение программы и смогут ли их боевые товарищи принять в ней участие. Михаил Ведерников ответил, что региональная программа «Герои земли Псковской» будет работать до тех пор, пока к ней будет интерес потенциальных участников.

В завершение встречи Михаил Ведерников пожелал участникам программы успехов в обучении. «Приятно видеть, насколько вы заряжены и настроены на результат», — отметил губернатор и призвал их к активной обратной связи о содержании и качестве обучения.

 

Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

Первый очный модуль обучения по программе «Герои земли Псковской» стартовал на базе круглогодичного центра «Истоки» в Печорах 8 сентября. Он состоит из образовательных дисциплин, занятий по личностному развитию и командообразованию, тренингов надпрофессиональных навыков, культурно-просветительских и творческих мероприятий, тематических.

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Наумец Алексей Васильевич Член Совета Федерации от Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 59 человек
09.09.2025, 19:500 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 3,4% 09.09.2025, 19:300 День в истории ПЛН. 9 сентября 09.09.2025, 19:100 «Гонки по вертикали»: скандалы, интриги, преследования. ВИДЕО 09.09.2025, 18:571 Участники программы «Герои земли Псковской» дадут новый импульс развитию региона — губернатор
09.09.2025, 18:350 В Пскове прошла научно-популярная лекция по лексикографии 09.09.2025, 18:220 Появилось видео задержания по делу о контрабанде табачной продукции в Псковской области 09.09.2025, 18:140 Обвиняемому в вымогательстве взятки псковичу продлили срок содержания под стражей 09.09.2025, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 сентября
09.09.2025, 17:460 День памяти островских подпольщиков отметили торжественно-траурным митингом 09.09.2025, 17:350 Местный предприниматель и водитель-экспедитор попали под суд за контрабанду табачной продукции в Псковской области 09.09.2025, 17:270 Дмитрий Быстров: Событийные мероприятия очень востребованы в Острове 09.09.2025, 17:170 Суд оставил без изменения обязанность стругокрасненского предпринимателя возместить ущерб от пожара
09.09.2025, 17:090 «Кузница»: Фестивалей много не бывает? ВИДЕО 09.09.2025, 17:031 В псковских учреждениях УФСИН прошли конкурсы стенгазет ко Дню памяти жертв фашизма 09.09.2025, 16:540 До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября 09.09.2025, 16:430 «Гонки по вертикали»: скандалы, интриги, преследования
09.09.2025, 16:370 Министр культуры Псковской области: «Михайловский бастион» связывает поколения 09.09.2025, 16:240 На участке улицы Юбилейной в Пскове ограничили движение до 13 сентября 09.09.2025, 16:180 Фестиваль идей, музыки и творчества «Типично псковский Lo-Fest» состоится 13 сентября 09.09.2025, 15:580 «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО
09.09.2025, 15:400 Два муниципальных музея Псковской области получат федеральную поддержку на капремонт 09.09.2025, 15:290 Начался демонтаж стены на улице Николая Васильева в Пскове 09.09.2025, 15:270 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Страна должна быть сильной и богатой... 09.09.2025, 15:270 Matiz повредил ограждение на Ольгинском мосту в Пскове
09.09.2025, 15:104 Нового «Холопа» начали снимать без задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой 09.09.2025, 15:070 Жители Пскова стали больше путешествовать на поездах и авто — аналитики 09.09.2025, 14:500 Лучшим командиром трудового отряда подростков в России стала псковичка Дарья Сердцева 09.09.2025, 14:280 Королева Балтии-2025 из Великих Лук приняла участие в ТВ-программе «100 к 1»
09.09.2025, 14:150 Илианна Петрова: Мы видим высокий интерес туристов к Псковской области 09.09.2025, 14:050 «Дневной дозор»: Появилась ли у людей уверенность в завтрашнем дне? 09.09.2025, 14:000 Гребень из кости нашли на месте установки памятника Довмонту в Пскове 09.09.2025, 13:450 ГАИ Пскова уточняет обстоятельства ДТП с участием эстонского автобуса на Рижском проспекте
09.09.2025, 13:381 Директором профсоюзного санатория «Хилово» назначен Григорий Коратаев 09.09.2025, 13:310 В Пскове покажут документальный фильм о соловецких юнгах 09.09.2025, 13:311 Гонимый больной 09.09.2025, 13:230 Новая парковка появится в псковской деревне Толбица
09.09.2025, 13:221 Сенатор Наталья Мельникова проведет личный прием граждан в Пскове 09.09.2025, 13:180 Более 208 тысяч туристов посетили Псков за 8 месяцев 09.09.2025, 13:080 Глава Псковского района обсудила социальное партнерство с заводом «Титан-Полимер» 09.09.2025, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Фестивалей много не бывает?
09.09.2025, 12:510 Псковский музей принял участие в Х фестивале «Онфим собирает друзей» 09.09.2025, 12:480 На каждую вакансию врача в СЗФО приходится менее одного резюме – аналитики 09.09.2025, 12:431 Псковская область и Абхазия приступили к проработке взаимодействия в образовании 09.09.2025, 12:400 Псковичам покажут премьеру фильма «Легенды партизанского края»
09.09.2025, 12:300 Сентябрь — время заботы о себе и о своём автомобиле 09.09.2025, 12:220 Партию сушеной клубники из Египта не пропустили через границу в Псковской области 09.09.2025, 12:170 В Пскове 70% эйчаров сообщают об итогах собеседования всем соискателям – опрос 09.09.2025, 12:160 У 18-летней псковички похитили деньги с банковской карты
09.09.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «ПЛН в лицах» с Максимом Костиковым 09.09.2025, 11:490 Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН 09.09.2025, 11:482 Николай Рыбаков: Ситуацию со здравоохранением в Псковской области можно оценить как катастрофическую 09.09.2025, 11:450 «Кузница»: Фестивалей много не бывает?
09.09.2025, 11:330 В Великолукском районе расширили карантинную зону по повилике 09.09.2025, 11:280 Молодой врач-терапевт пришла на работу в Дновский филиал порховской больницы 09.09.2025, 11:220 «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона 09.09.2025, 11:200 Найдены родственники погибшего на Псковщине сержанта Красной Армии
09.09.2025, 11:040 Мужчину задержали за кражу продуктов и спиртного из магазина в Пскове 09.09.2025, 10:540 Shaman получил отказ от Роспатента на регистрацию товарного знака «Я русский» 09.09.2025, 10:520 На марафоне «Пушкин–Петербург» побит рекорд трассы, который держался 37 лет 09.09.2025, 10:310 Рейтингомер: поручение Бастрыкина, изъятие земли и сбежавшие кандидаты. ВИДЕО
09.09.2025, 10:250 2,4 млн рублей выманили мошенники у великолучанина под предлогом инвестиций 09.09.2025, 10:150 Кровля на хозпостройке сгорела в гдовском СНТ «Здоровье» 09.09.2025, 10:060 Аэропорт Домодедово хотят продать до конца года 09.09.2025, 09:580 Половина автосервисов отказывает в ремонте авто с запчастями клиентов
09.09.2025, 09:550 Уроженец Армении незаконно хранил контрафактные сигареты в Великих Луках 09.09.2025, 09:460 Жилой дом горел в великолукской деревне Купуй 09.09.2025, 09:400 Непал снял запрет на использование соцсетей после гибели участников протестов 09.09.2025, 09:361 В Пскове открылся ресторан грузинской кухни GURAVI
09.09.2025, 09:300 «Дневной дозор»: Почему многие хотели бы жить при социализме? 09.09.2025, 09:150 Эксперт по движению проведет разминку на совместной тренировке команды «5 верст Псков» 09.09.2025, 09:000 В 2025 году спрос на антидепрессанты вырос почти на 40% 09.09.2025, 08:400 Почти 30 тысяч псковичей привились от гриппа за две недели кампании
09.09.2025, 08:200 Псковский район отмечает 5 лет работы автоклуба 09.09.2025, 08:001 Более 2,5 тысяч единиц нового медицинского оборудования поступят в учреждения здравоохранения Псковской области 09.09.2025, 07:300 В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда 09.09.2025, 07:000 Международный день красоты празднуют 9 сентября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru