Общество

Участники программы «Герои земли Псковской» приступили к первому очному модулю обучения

Первый очный модуль обучения по программе «Герои земли Псковской» стартовал на базе круглогодичного центра «Истоки» в Печорах 8 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участников от имени губернатора Псковской области поприветствовала его первый заместитель Вера Емельянова. «Вы стали участниками первого модуля образовательной программы «Герои земли Псковской». Вы заслужили это своим ратным трудом, выбором, отношением к жизни и людям. Сегодня приятно увидеть вас в рядах тех, кто и на гражданской службе готов работать на славу нашему государству. Желаем вам успешной учебы», — сказала Вера Емельянова.

Первый модуль «Государственная политика и система госуправления» состоит из образовательных дисциплин, занятий по личностному развитию и командообразованию, тренингов надпрофессиональных навыков, культурно-просветительских и творческих мероприятий, тематических мастерских».

В частности, преподаватели прочтут лекции об истории и основах государственной службы в России, современной геополитической ситуации и месте в России в геополитическом пространстве.

«Это не просто образовательный трек, а программа, которая завершается трудоустройством в органы власти и управления. Для этой программы мы отобрали наших лучших педагогов. Наша задача — подготовить коллег к эффективной работе на Псковской земле. Тем более это особый регион в истории России, где формировались государственность. Все эти лучшие качества и традиции помогут обучающимся впитать знания», — отметил директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Андрей Хлутков.

«Настрой боевой. Это хорошая возможность, которая позволит реализовать себя и продолжить служить своей Родине. Мотивирует возможность работы с наставниками», — поделился впечатлениями от первого дня обучения участник программы Николай Бубнов.

Сам образовательный блок программы состоит из четырех модулей, охватывающих изучение государственного и регионального управления, экономики и финансов, современных стратегий управления и многое другое. Общий объем учебной программы составит более 500 учебных часов. По результатам обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.