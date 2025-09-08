Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
День картофельного поля
Театральный ужин
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
инфографика регистрируем ТОС
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
Задержание ректора ПсковГУ
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 08.09.2025 10:450 Главные события прошедшего лета. ЛОНГРИД 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 18:550 «Постскриптум»: Предвыборные скандалы и назад в социализм. ВИДЕО 08.09.2025 18:270 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 6 сентября 08.09.2025 18:020 Участники программы «Герои земли Псковской» приступили к первому очному модулю обучения 08.09.2025 17:540 День в истории ПЛН. 8 сентября
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Участники программы «Герои земли Псковской» приступили к первому очному модулю обучения

08.09.2025 18:02|ПсковКомментариев: 0

Первый очный модуль обучения по программе «Герои земли Псковской» стартовал на базе круглогодичного центра «Истоки» в Печорах 8 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участников от имени губернатора Псковской области поприветствовала его первый заместитель Вера Емельянова. «Вы стали участниками первого модуля образовательной программы «Герои земли Псковской». Вы заслужили это своим ратным трудом, выбором, отношением к жизни и людям. Сегодня приятно увидеть вас в рядах тех, кто и на гражданской службе готов работать на славу нашему государству. Желаем вам успешной учебы», — сказала Вера Емельянова.

Первый модуль «Государственная политика и система госуправления» состоит из образовательных дисциплин, занятий по личностному развитию и командообразованию, тренингов надпрофессиональных навыков, культурно-просветительских и творческих мероприятий, тематических мастерских».

В частности, преподаватели прочтут лекции об истории и основах государственной службы в России, современной геополитической ситуации и месте в России в геополитическом пространстве.

«Это не просто образовательный трек, а программа, которая завершается трудоустройством в органы власти и управления. Для этой программы мы отобрали наших лучших педагогов. Наша задача — подготовить коллег к эффективной работе на Псковской земле. Тем более это особый регион в истории России, где формировались государственность. Все эти лучшие качества и традиции помогут обучающимся впитать знания», — отметил директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Андрей Хлутков.

«Настрой боевой. Это хорошая возможность, которая позволит реализовать себя и продолжить служить своей Родине. Мотивирует возможность работы с наставниками», — поделился впечатлениями от первого дня обучения участник программы Николай Бубнов.

Сам образовательный блок программы состоит из четырех модулей, охватывающих изучение государственного и регионального управления, экономики и финансов, современных стратегий управления и многое другое. Общий объем учебной программы составит более 500 учебных часов. По результатам обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 4 человека
08.09.2025, 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025, 18:550 «Постскриптум»: Предвыборные скандалы и назад в социализм. ВИДЕО 08.09.2025, 18:300 Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 «Псков» 9 сентября 08.09.2025, 18:290 Рейтингомер: поручение Бастрыкина, изъятие земли и сбежавшие кандидаты
08.09.2025, 18:270 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 6 сентября 08.09.2025, 18:150 «Гайд-парк»: Илья Стрелков об основных тенденциях выборов-2025. ВИДЕО 08.09.2025, 18:020 Участники программы «Герои земли Псковской» приступили к первому очному модулю обучения 08.09.2025, 17:540 День в истории ПЛН. 8 сентября
08.09.2025, 17:440 Илья Стрелков: Молодежь стала активно участвовать в наблюдении за выборами 08.09.2025, 17:330 В Псковской области планируют привить от гриппа 60% населения 08.09.2025, 17:310 За кого будут голосовать псковичи, рассказал Илья Стрелков 08.09.2025, 17:100 Бесплатное фаер-шоу «зажгло» набережную в Пскове. ФОТО
08.09.2025, 17:030 Филармонический сезон в Пскове откроется концертом с участием Ильдара Абдразакова 08.09.2025, 16:560 Восемь человек сняли свои кандидатуры с выборов в Себежском районе в знак протеста ЛДПР 08.09.2025, 16:410 Председатель «Яблока» Николай Рыбаков о выборах, Пскове, цензуре, Пушкине и мире 08.09.2025, 16:380 Завершено расследование дела о распространении несовершеннолетним «закладок» в Пскове
08.09.2025, 16:300 На автомобиль бывшего гендиректора ФК «Псков» Владимира Бабинина наложен арест 08.09.2025, 16:200 В Пскове дан старт проекту «Путешествие без барьеров» 08.09.2025, 16:070 Движение на улице Генерала Маргелова в Пскове ограничат из-за укладки асфальта 08.09.2025, 16:030 Спектакль «Алёнушка и солдат» открыл 63-й сезон в Псковском театре кукол
08.09.2025, 15:560 «Титан-Полимер» увеличил объемы продаж БОПЭТ пленки по итогам I полугодия 08.09.2025, 15:550 Стартовала регистрация на седьмой сезон псковских реп-баттлов 08.09.2025, 15:460 Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий 08.09.2025, 15:390 Продолжается регистрация на конкурс по ИИ AI Challenge для школьников и студентов
08.09.2025, 15:380 Спасти памятник археологии 08.09.2025, 15:350 Пунш для Пушкина и наказания за пьянку при Петре I: в «Михайловском» рассказывают о новой выставке 08.09.2025, 15:200 Первенство Псковской области по академической гребле. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.09.2025, 15:160 Проект развития великолукского технопарка «Электрополис» отмечен на конкурсе Минпромторга
08.09.2025, 15:120 Подвеску-дорник нашли археологи на Запсковье 08.09.2025, 15:040 Сергей Семак посетил Святогорский монастырь и мемориальные усадьбы Пушкинского заповедника 08.09.2025, 14:550 Псковская область получит 70 млн рублей на медицинское оборудование 08.09.2025, 14:390 Клещи в Псковской области будут активны до первых заморозков — Роспотребнадзор
08.09.2025, 14:280 Почему кот плачет, а конь – не валяется: ученые Пскова раскроют тайны устойчивых выражений 08.09.2025, 14:130 Предприниматель через суд добивается оплаты работ по содержанию дорог в Гдовском районе 08.09.2025, 14:030 Псковская область сохранила 61 место в рейтинге регионов по рынку труда 08.09.2025, 14:000 Проект «Эконаследие: защита Псковской и Новгородской областей» приглашает волонтеров
08.09.2025, 13:590 «Деловая Россия» и псковский театр подписали соглашение о сотрудничестве 08.09.2025, 13:470 Псковская поэтесса Диана Константинова борется за проход в финал конкурса «Филатов фест» 08.09.2025, 13:290 Торжественный митинг в честь Бородинского сражения прошел в Пскове 08.09.2025, 13:230 За неделю у псковичей изъяли 16 единиц оружия и 25 патронов
08.09.2025, 13:080 50-й показ спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» состоялся в Пскове 08.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Предвыборные скандалы и назад в социализм 08.09.2025, 12:560 Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Дарьи Сиротиной 08.09.2025, 12:400 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе
08.09.2025, 12:310 «Постскриптум»: Предвыборные скандалы и назад в социализм 08.09.2025, 12:240 Замдиректора «Михайловского»: Проект к 200-летию драмы Пушкина вызывает у юных посетителей гордость за русское искусство 08.09.2025, 12:160 «Шагающий автобус» прошел в Великих Луках 08.09.2025, 12:070 Псковичи вступили в ряды юнармейцев в День воинской славы в Пскове
08.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Ильей Стрелковым 08.09.2025, 11:540 До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 9 сентября 08.09.2025, 11:430 Т1 Интеграция помогла компании Aston повысить эффективность собственной кибербезопасности 08.09.2025, 11:340 Audi и KIA столкнулись на Советском мосту в Пскове
08.09.2025, 11:320 Приставы взыскали с псковских водителей более 5 млн рублей за нетрезвую езду 08.09.2025, 11:230 Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме 08.09.2025, 11:110 Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции 08.09.2025, 11:080 Чемпионат и первенство по силовому экстриму пройдут на псковском «Машиностроителе»
08.09.2025, 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 08.09.2025, 10:500 «Гайд-парк»: Илья Стрелков об основных тенденциях выборов-2025 08.09.2025, 10:450 Главные события прошедшего лета. ЛОНГРИД 08.09.2025, 10:410 Продолжается приём заявок на конференцию «Писатели Псковщины»
08.09.2025, 10:320 В неэксплуатируемом здании в Великих Луках сгорел мусор 08.09.2025, 10:220 В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов 08.09.2025, 10:210 Сергей Левадный назначен на должность главы Струг Красных 08.09.2025, 10:110 Два артиллерийских снаряда идентифицировали в Псковской области
08.09.2025, 10:050 Volkswagen Golf сгорел на Ленинградском шоссе в Пскове. ВИДЕО 08.09.2025, 09:560 Почти 50 водителей разъезжали по псковским дорогам в нетрезвом виде на прошлой неделе 08.09.2025, 09:490 40% компаний в Пскове отслеживают резюме сотрудников – опрос 08.09.2025, 09:470 Цех по производству свечей горел в Пскове
08.09.2025, 09:360 Пенсионер погиб при пожаре в Опочке 08.09.2025, 09:000 «ЗЭТО» отгрузил 200-ю ячейку КРУЭ на напряжение 110 кВ 08.09.2025, 08:400 Эксперты допустили риск недополучения средств с налога на прибыль 08.09.2025, 08:200 Чаще всего в Россию в 2025 году приезжали граждане Узбекистана - аналитики
08.09.2025, 08:000 Заканчивается срок подачи заявок на дистанционное электронное голосование 08.09.2025, 07:300 День Бородинского сражения отмечают в России 8 сентября 08.09.2025, 07:000 Международный день грамотности празднуют 8 сентября 07.09.2025, 22:590 Пассажир 2025 года рождения пострадал в тройном столкновении в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru