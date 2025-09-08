Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Открытие ресторана GURAVI
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 08.09.2025 10:450 Главные события прошедшего лета. ЛОНГРИД 10.09.2025 22:000 Почему опасно постоянно находиться в зоне комфорта, рассказал психолог 10.09.2025 21:380 Областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье» стал международным 10.09.2025 21:180 Жители островской деревни Воронцово поблагодарили рабочий за ремонт дороги 10.09.2025 20:260 84 звонка поступило от псковичей на горячую линию по вопросам качества детских и школьных товаров 10.09.2025 19:400 Торгово-экономическому сотрудничеству Псковской области и Республики Абхазия посвящена двусторонняя встреча
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:401 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье» стал международным

10.09.2025 21:38|ПсковКомментариев: 0

«Ветеранское подворье» в 14-й раз принимает гостей – в этом году финал регионального смотра-конкурса проходит в Бежаницах и впервые в международном формате с участием делегации из Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Поддержать конкурсантов, представляющих 38 семейных хозяйств из 26 муниципалитетов области, приехала большая команда «болельщиков» из 110 ветеранов, а также почётные гости – вице-спикер областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, региональный министр сельского хозяйства Николай Романов, глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова, председатель Витебского областного совета белорусского общественного объединения ветеранов Сергей Ольсевич.

Приветствие участникам смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2025» направил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона напомнил, что мероприятие зародилось в 2012 году по инициативе областного совета ветеранов. «Смотр-конкурс объединяет самых активных, талантливых и трудолюбивых жителей нашей области. Тех, кто выращивает овощи и фрукты, производит продукцию, создаёт уют на своих участках и, в целом, сохраняет традиционный уклад жизни. Благодаря вам сохраняется наша традиционная культура, дома наполняются вкусом свежих продуктов и уютным теплом, а молодёжь на вашем примере учится ценить труд и природу», - обратился к садоводам и огородникам губернатор и поблагодарил ветеранов за значимый вклад в развитие  региона.

От областного Собрания депутатов, соучредителя «Ветеранского  подворья», финалистов и всех участников смотра поздравил Армен Мнацаканян. «Как всегда, посещая «Ветеранское подворье», получаешь восхитительные эмоции и убеждаешься, что наше старшее поколение - это прекрасные люди. Перейдя определённый возрастной рубеж в официальном статусе пенсионера, наши ветераны активно и интересно живут, трудятся, радуются жизни и передают эту радость молодым», - выступил на торжественном открытии вице-спикер, отдельно отметив, что впервые в празднике участвуют ветераны из братской Беларуси.

Руководитель принимающего муниципалитета приветствовала на бежаницкой земле конкурсантов и гостей. «Для нас большая честь стать площадкой проведения этого замечательного праздника труда, мудрости и щедрости. Этот конкурс не просто смотр достижений, это признание огромного труда в развитии родной земли, школа преемственности поколений и настоящая кладовая традиций русского села», - сказала глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.

Традиционно финал  «Ветеранского подворья» прошёл не в соревновательной, а в праздничной атмосфере: угощения, песни, танцы, смех. Тем не менее, конкурсная комиссия внимательно осмотрела стенды всех участников. Оценивались не только количество и качество выращенного урожая, но и творческий подход к презентации своей продукции. В итоге без призов и подарков не остался никто. На церемонии награждения были отмечены все участники смотра-конкурса, в том числе, победители в основных номинациях: «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший садовый участок», «Лучший цветовод», «Лучший уголок отдыха», «Лучший в животноводстве и полеводстве», «Лучший в декоративно-прикладном творчестве», «Лучшая детская грядка», «Лучший пчеловод». Приз зрительских симпатий единодушным решением присуждён соседям из Витебской области.

 

Следующий областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье» будет принимать Дновский муниципальный округ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 105 человек
10.09.2025, 22:000 Почему опасно постоянно находиться в зоне комфорта, рассказал психолог 10.09.2025, 21:530 Юрию Мягкову отказали в иске к ТИК Себежского района о снятии его с выборов 10.09.2025, 21:400 70-летняя пенсионерка укусила питбуля, чтобы защитить свою собаку 10.09.2025, 21:380 «Кто там в малиновом берете…»: портрет с необычной историей опубликовал в Сети музей-заповедник «Михайловское»
10.09.2025, 21:380 Областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье» стал международным 10.09.2025, 21:330 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Череповцу» и выбыл из Кубка России 10.09.2025, 21:180 Жители островской деревни Воронцово поблагодарили рабочий за ремонт дороги 10.09.2025, 21:000 Студентка псковского колледжа искусств стала обладательницей именной стипендии 
10.09.2025, 20:360 Центральные районные библиотеки в Опочке и Пушкинских Горах обновят в ближайшие два года 10.09.2025, 20:260 84 звонка поступило от псковичей на горячую линию по вопросам качества детских и школьных товаров 10.09.2025, 20:160 Капремонт зданий краеведческих музеев в Порхове и Великих Луках начнут в следующем году 10.09.2025, 19:590 Модельные библиотеки появятся в палкинской деревне Слопыгино и Плюссе
10.09.2025, 19:400 Торгово-экономическому сотрудничеству Псковской области и Республики Абхазия посвящена двусторонняя встреча 10.09.2025, 19:200 «Зверьё моё»: Животные — не игрушки 10.09.2025, 19:000 Популярные маршруты для путешествий по Псковской области предлагает национальный туристический портал 10.09.2025, 18:420 «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН
10.09.2025, 18:150 Псковича обвинили в краже велосипеда со стоянки у магазина 10.09.2025, 18:050 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о подготовке к 120-летию Псковского драмтеатра. ВИДЕО 10.09.2025, 17:550 Великолукский дом-интернат оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности 10.09.2025, 17:450 До +25 градусов прогнозируют в Псковской области 11 сентября
10.09.2025, 17:330 Пскович приставил нож к горлу посетителя кафе и предстанет перед судом 10.09.2025, 17:300 К Новому году псковский театр готовит премьеру комедии «Баба Шанель» 10.09.2025, 17:280 На обновленном участке трассы «Псков» машины разлетелись, порвав разграничитель полос 10.09.2025, 17:250 Проект «Энергосвет» реализовали на острове имени Залита
10.09.2025, 17:200 Осенний лес: как псковичи собирают грибы и наслаждаются природой 10.09.2025, 17:160 Светлана Мельникова принимает участие в форуме объединённых культур в Петербурге 10.09.2025, 17:060 Крестный ход на гору Соколиха от Снетогорского монастыря состоится 12 сентября 10.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 10 сентября
10.09.2025, 16:580 Дмитрий Месхиев: Бейби-спектакли очень востребованы в Пскове 10.09.2025, 16:540 Жительницу Дновского района лишили свободы за неуплату алиментов 10.09.2025, 16:520 Завод «Титан-Полимер» провел выездную ярмарку вакансий в Печорах 10.09.2025, 16:510 Виктор Антонов: ПЛН — единственный рупор, который говорит псковичам правду
10.09.2025, 16:460 Выставка о жизни и трудовом пути Юрия Спегальского завершает работу в Пскове 10.09.2025, 16:430 Шесть муниципалитетов Псковской области вошли в программу по переселению из ветхого жилья 10.09.2025, 16:410 Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» пройдет в Дновском округе в 2026 году 10.09.2025, 16:380 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 сентября
10.09.2025, 16:370 Команда КВН «Камбаламба» из Пскова прибыла в Пермь на полуфинал Первой лиги 10.09.2025, 16:300 На Рижском проспекте в Пскове пенсионерка на «Матизе» выбила две секции ограждения 10.09.2025, 16:290 Дрампуш проведет обменные гастроли с театром на Таганке 10.09.2025, 16:240 Каждый второй пскович против единой спортивной формы в школах — опрос
10.09.2025, 15:590 Более 52 тысяч тонн собранной псковской пшеницы исследовали в Петербурге 10.09.2025, 15:530 Великолучанина заключили под стражу за уклонение от отбывания наказания 10.09.2025, 15:500 «Беседка»: Сезон ОРВИ и гриппа. Эпидобстановка, профилактика, вакцинация. ВИДЕО 10.09.2025, 15:370 Финал областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» состоялся в Бежаницах
10.09.2025, 15:310 Три спектакля псковского театра заявят на премию «Золотая маска» 10.09.2025, 15:150 Лекторий для учащихся кадетских классов МЧС провели в Пскове 10.09.2025, 15:090 Свыше девяти тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали псковичи 10.09.2025, 15:010 Елена Припутенко: Не менее 70% псковичей из групп риска должны привиться от гриппа
10.09.2025, 14:561 Интерактив: «Опасные Газели» на Западной 10.09.2025, 14:470 Юная россиянка «выиграла приз» и лишила родителей сбережений 10.09.2025, 14:331 Псковское «Яблоко» заявляет, что против реготделения распространяется листовка с клеветой 10.09.2025, 14:300 Псковичка Диана Константинова победила в народном голосовании фестиваля молодых поэтов
10.09.2025, 14:172 Администрацию Плюсского округа привлекут к ответственности за бездействие 10.09.2025, 14:140 Дмитрий Месхиев: До 30% зрителей театра в Пскове составляют туристы 10.09.2025, 14:080 Т1 объединяет локальные ИТ-сообщества в России и Беларуси 10.09.2025, 13:590 «Дневной дозор»: Нужно ли снести памятники архитектуры, находящиеся в аварийном состоянии?
10.09.2025, 13:550 Саженцы хосты высадили у детского фонда в Пскове в рамках экологической акции 10.09.2025, 13:450 За лишнее выданное разрешение на добычу косули с порховской организации взыскали 120 000 рублей 10.09.2025, 13:380 Штрафовать водителей без ОСАГО разрешат автоматически, но не чаще раза в сутки 10.09.2025, 13:280 Псковский театр драмы отметит 120-летие премьерой спектакля «Два капитана»
10.09.2025, 13:210 Великолучанин хранил в квартире боеприпас для авиационной пушки 10.09.2025, 13:094 Реплика Константина Калиниченко: Государственная граница или проходной двор? 10.09.2025, 13:050 Жительницу Пскова задержали за кражу трех бутылок коньяка 10.09.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым
10.09.2025, 12:560 В российские школы не могут быть зачислены 87% детей мигрантов — Рособрнадзор 10.09.2025, 12:550 Более 150 тысяч доз вакцин от гриппа поступило в Псковскую область 10.09.2025, 12:510 Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах 10.09.2025, 12:440 Цветы в центральном сквере псковской Середки высадили активисты ТОС
10.09.2025, 12:370 «Гражданам всегда будет мало»: депутат ответила Нагиеву про пенсию в 20 тысяч рублей 10.09.2025, 12:250 Друзьям и дружбе будет посвящена первая осенняя арт-экскурсия по «Михайловскому» 10.09.2025, 12:190 Елена Припутенко: Эпидситуация в Псковской области благополучная и стабильная 10.09.2025, 12:150 Псковский подрядчик сорвал два контракта и оставил детей без игровых площадок
10.09.2025, 12:110 Из-за ремонта временно изменили схему подачи холодной воды в микрорайоне №1 Пскова 10.09.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Эпидобстановка, профилактика, вакцинация 10.09.2025, 11:550 Школьников Псковской области научат распознавать дипфейки 10.09.2025, 11:510 Икра с утра — не роскошь: где в Пскове подают особенные завтраки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru