Общество

Областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье» стал международным

«Ветеранское подворье» в 14-й раз принимает гостей – в этом году финал регионального смотра-конкурса проходит в Бежаницах и впервые в международном формате с участием делегации из Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Поддержать конкурсантов, представляющих 38 семейных хозяйств из 26 муниципалитетов области, приехала большая команда «болельщиков» из 110 ветеранов, а также почётные гости – вице-спикер областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, региональный министр сельского хозяйства Николай Романов, глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова, председатель Витебского областного совета белорусского общественного объединения ветеранов Сергей Ольсевич.

Приветствие участникам смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2025» направил губернатор Михаил Ведерников. Глава региона напомнил, что мероприятие зародилось в 2012 году по инициативе областного совета ветеранов. «Смотр-конкурс объединяет самых активных, талантливых и трудолюбивых жителей нашей области. Тех, кто выращивает овощи и фрукты, производит продукцию, создаёт уют на своих участках и, в целом, сохраняет традиционный уклад жизни. Благодаря вам сохраняется наша традиционная культура, дома наполняются вкусом свежих продуктов и уютным теплом, а молодёжь на вашем примере учится ценить труд и природу», - обратился к садоводам и огородникам губернатор и поблагодарил ветеранов за значимый вклад в развитие региона.

От областного Собрания депутатов, соучредителя «Ветеранского подворья», финалистов и всех участников смотра поздравил Армен Мнацаканян. «Как всегда, посещая «Ветеранское подворье», получаешь восхитительные эмоции и убеждаешься, что наше старшее поколение - это прекрасные люди. Перейдя определённый возрастной рубеж в официальном статусе пенсионера, наши ветераны активно и интересно живут, трудятся, радуются жизни и передают эту радость молодым», - выступил на торжественном открытии вице-спикер, отдельно отметив, что впервые в празднике участвуют ветераны из братской Беларуси.

Руководитель принимающего муниципалитета приветствовала на бежаницкой земле конкурсантов и гостей. «Для нас большая честь стать площадкой проведения этого замечательного праздника труда, мудрости и щедрости. Этот конкурс не просто смотр достижений, это признание огромного труда в развитии родной земли, школа преемственности поколений и настоящая кладовая традиций русского села», - сказала глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.

Традиционно финал «Ветеранского подворья» прошёл не в соревновательной, а в праздничной атмосфере: угощения, песни, танцы, смех. Тем не менее, конкурсная комиссия внимательно осмотрела стенды всех участников. Оценивались не только количество и качество выращенного урожая, но и творческий подход к презентации своей продукции. В итоге без призов и подарков не остался никто. На церемонии награждения были отмечены все участники смотра-конкурса, в том числе, победители в основных номинациях: «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший садовый участок», «Лучший цветовод», «Лучший уголок отдыха», «Лучший в животноводстве и полеводстве», «Лучший в декоративно-прикладном творчестве», «Лучшая детская грядка», «Лучший пчеловод». Приз зрительских симпатий единодушным решением присуждён соседям из Витебской области.

Следующий областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье» будет принимать Дновский муниципальный округ.