Общество

40% псковичей против штрафов и увольнений за флирт на работе – опрос

Идея порицания флирта, пусть и касающаяся только состоящих в браке, встречена российским обществом с недоумением. За нее высказались лишь 21% псковичей. Против — 40% опрошенных, еще 39% затруднились дать однозначную оценку. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Сопротивление предложению усиливается с увеличением возраста опрошенных. Если среди молодежи до 35 лет против выступают 30%, то среди респондентов 45+ доля несогласных возрастает до 47%.



Противников идеи среди мужчин больше, чем среди женщин (51 и 29% соответственно). Впрочем, одинокие женщины критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь так же активно, как и одинокие мужчины.

Напомним, депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов предложил ввести штрафы и увольнение для женатых сотрудников, допускающих флирт на работе, считая, что это подрывает семейные устои.