Общество

Депутат предложил штрафовать женатых сотрудников за флирт на работе

05.09.2025 16:44

Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов предложил ввести штрафы и увольнение для женатых сотрудников, допускающих флирт на работе, считая, что это подрывает семейные устои.

«Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда служебные романы между женатыми коллегами становятся причиной распада семей. Дети страдают, остаются без отцов и матерей, рушатся судьбы. Работодатель несет не только экономическую, но и социальную ответственность за моральный климат своего коллектива. При выявлении случаев флирта или отношений между сотрудниками, состоящими в браке с другими людьми, необходимо применять меры воздействия. Это могут быть штрафы, выговоры или даже увольнение как за аморальный проступок, порочащий репутацию компании», — отметил депутат.

HR-специалисты должны внимательно следить за поведением сотрудников, добавил депутат. По его словам, такая практика поможет укрепить семейные ценности и создать здоровую атмосферу в трудовых коллективах, пишет NEWS.ru.

«Бизнес должен быть не только прибыльным, но и нравственным. Мы обязаны создать все условия, чтобы оградить сотрудников от искушений и сохранить их семьи. Это вопрос национальной безопасности и демографического будущего страны. Помешать развалу семьи — долг каждого ответственного работодателя», — заключил политик.

Источник: Псковская Лента Новостей
