Общество

Сергей Вострецов: Трезвость — выбор в пользу жизни, полной смысла и ответственности

Трезвость — выбор сильных. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ выступает за здоровую жизнь и безопасный труд, сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова.

«Всероссийский День трезвости, который мы отмечаем 11 сентября, — это не просто повод для размышлений, а громкий призыв к действию. Это день, когда мы, профсоюзы России СОЦПРОФ, заявляем: трезвость — это не только личный выбор, но и залог здоровья, безопасности и гармонии в обществе. Время сказать "нет" пагубным привычкам и "да" — осознанной, полноценной жизни! Алкоголь, словно тень, крадет у нас не только здоровье, но и стабильность на рабочих местах, в семьях, в обществе. На производстве нетрезвость — это мина замедленного действия. Нарушение трудовой дисциплины, вызванное употреблением алкоголя, оборачивается трагедиями: производственный травматизм, аварии, утрата здоровья и даже жизни. Цифры неумолимы: значительная часть несчастных случаев на рабочих местах связана с этой проблемой. СОЦПРОФ бьет тревогу: пора менять подход, пора сделать трезвость нормой!» - написал Сергей Вострецов.

Он добавил, что трезвость — это не только про безопасность труда. Это про крепкие семьи, где царят доверие и забота.

«Это про общество, где каждый уважает себя и окружающих. Здоровый образ жизни начинается с простого шага — отказа от алкоголя, который разрушает не только тело, но и человеческие связи. Профсоюзы СОЦПРОФ готовы стоять в авангарде этой борьбы: мы поддерживаем просветительские кампании, выступаем за усиление контроля за дисциплиной на производстве и призываем работодателей создавать условия, где трезвость станет естественной частью рабочей культуры», - подчеркнул глава объединения.

Выбирайте трезвость, призвали в объединении СОЦПРОФ.

«Это выбор в пользу жизни, в пользу будущего, где нет места авариям на производстве, ссорам в семьях и равнодушию в обществе. СОЦПРОФ верит: вместе мы можем построить мир, где здоровье и ответственность станут главными ценностями», - добавил Сергей Вострецов.

