Сергей Вострецов: Трезвость — выбор в пользу жизни, полной смысла и ответственности

Трезвость — выбор сильных. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ выступает за здоровую жизнь и безопасный труд, сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова.
Он добавил, что трезвость — это не только про безопасность труда. Это про крепкие семьи, где царят доверие и забота.
«Это про общество, где каждый уважает себя и окружающих. Здоровый образ жизни начинается с простого шага — отказа от алкоголя, который разрушает не только тело, но и человеческие связи. Профсоюзы СОЦПРОФ готовы стоять в авангарде этой борьбы: мы поддерживаем просветительские кампании, выступаем за усиление контроля за дисциплиной на производстве и призываем работодателей создавать условия, где трезвость станет естественной частью рабочей культуры», - подчеркнул глава объединения.
Выбирайте трезвость, призвали в объединении СОЦПРОФ.
«Это выбор в пользу жизни, в пользу будущего, где нет места авариям на производстве, ссорам в семьях и равнодушию в обществе. СОЦПРОФ верит: вместе мы можем построить мир, где здоровье и ответственность станут главными ценностями», - добавил Сергей Вострецов.
«Трезвость — это не просто отказ от алкоголя, это выбор в пользу жизни, полной смысла и ответственности. Всероссийский День трезвости — наш общий сигнал к переменам. Мы видим, как пагубные привычки разрушают здоровье, приводят к нарушениям дисциплины и трагедиям на производстве, где травматизм зачастую становится следствием нетрезвого состояния. Но трезвость — это больше, чем безопасность на работе. Это крепкие семьи, где царит взаимопонимание, и общество, где каждый уважает себя и других. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ призывает всех: откажитесь от алкоголя ради себя, своих близких и коллег. Мы будем поддерживать каждого, кто выберет этот путь, через просвещение, профилактику и создание условий для здорового труда. Давайте вместе сделаем трезвость символом силы, а здоровый образ жизни — нормой для всех!» - прокомментировал Сергей Вострецов.