Общество

Психолог объяснила, как самокритика может породить сомнения в собственных силах

В современном мире критика, недовольство и негативные мысли становятся обычным делом. Часто слышно людей, жалующихся на жизнь, лишние килограммы, отсутствие успеха в работе или в отношениях. Действительно ли это помогает, ответила психолог Елена Горелова.

Фотография: Freepik / автор cookie_studio

Позитивные мысли – ключ к успеху. Как отмечает психолог, жизнь движется в направлении наиболее активной мысли. Это означает, что наши мысли не просто мимолетные образы – они реальны и материальны, пишет RuNews24.ru.

«Когда мы постоянно критикуем себя, прокручиваем негативные мысли, мы фактически создаем сценарий, который будет следовать за нами в жизни. Это как самосбывающееся пророчество – мы начинаем верить в свои негативные установки и тем самым ограничиваем свой внутренний потенциал», — рассказывает психолог.

Самое первое, что стоит понять: в самокритике нет смысла. Если не удалось получить желаемую должность, жалобы лишь ухудшат ситуацию. Если вы гнобите себя за лишний вес, он не только не уйдет, но может даже увеличиться от стресса. Елена Горелова советует останавливать поток таких мыслей и вместо этого находить позитивные аспекты даже в самых сложных ситуациях. Это может стать первым шагом к созданию новой, более успешной жизни.

«Запомните: критика порождает дальнейшие сомнения в своих силах. Как только осознание этого приходит, необходимость в самокритике отпадает сама собой. Новое мышление – новые мысли – новая жизнь!» – утверждает психолог. Люди, которые верят в себя и свои силы, живут более счастливо и удачливо. Они не боятся рисковать и находят возможности, когда другие видят только преграды.

Специалист приводит рекомендации, которые помогут развить позитивное мышление.

1. Благодарите за все

Каждый день отмечайте, за что можете быть благодарны. Даже самые незаметные вещи могут оказаться важными.

2. Искусство видеть плюсы

Старайтесь находить положительное даже в сложных ситуациях. Шаг за шагом вы научитесь трансформировать негатив в позитив.

3. Учет достижений

Ведите журнал своих успехов, даже если они кажутся мелкими. Это поможет вам лучше осознавать свои прогрессы.

4. Избегайте негативного влияния

Старайтесь минимизировать общение с негативно настроенными людьми, которые могут вас отталкивать от достижения целей.

5. Повышение самооценки

Понять и принять свою уникальность – это ключ к повышению самооценки. Каждый из нас имеет свои сильные стороны и достоинства.