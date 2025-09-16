Общество

Совет Собрания назначил первую после депутатских каникул сессию на 25 сентября

Совет Псковского областного Собрания депутатов под председательством спикера Александра Котова назначил дату, время и место очередной, 47-й сессии регионального парламента. Заседание состоится в четверг, 25 сентября, в 11:00 в актовом зале правительства региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Утверждённая повестка дня включает 10 вопросов. Парламентариям предстоит рассмотреть предлагаемые губернатором изменения в действующее областное законодательство. Законопроекты касаются областного бюджета на 2025 год, Счётной палаты Псковской области, преобразования муниципальных образований и социального обслуживания граждан. По инициативе Александра Котова также будет рассмотрен план законопроектных работ Собрания на второе полугодие 2025 года.

Пленарное заседание предварят комитеты Собрания, в работу которых под наставничеством спикера включится участник кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко.

«У участников программы завершается первый этап обучения и начинается модуль стажировок. Мой подопечный Андрей Ключко будет проходить практику в Псковском областном Собрании депутатов, изучая, как выстраивается законодательный процесс. Прошу вас поддержать его и помочь освоить тонкости нашей работы», - обратился Александр Котов к членам Совета.