Общество

Стелу в честь Героя России Владислава Макарова открыли в Невеле

Торжественное открытие стелы Герою Российской Федерации — участнику специальной военной операции Владиславу Макарову состоялось в Невеле в пятницу, 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

На Аллее Героев у мемориала собрались родные героя, представители власти, участники молодежных, патриотических организаций и жители города.

«Влад Макаров выбрал самую нелегкую и самую почитаемую стезю в нашей стране. Он избрал путь воина и прошел его до конца, отдав свою жизнь за Отечество. В минуту подвига он думал не о себе, а о своих подчиненных и выполнении боевой задачи, целью которой было не допустить гибели мирных граждан. Несмотря на свой возраст, он был настоящим отцом-командиром для солдат и обладал высочайшей силой духа, спасая ценой собственной жизни своих подчиненных. Искренние слова благодарности семье Влада за то, что воспитали настоящего человека. Влад Макаров — настоящий сын Псковской земли, десятки поколений которой стояли на защите Отечества, и мы гордимся такими людьми», — выступил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

Почетное право снять полотно с мемориальной доски предоставили представителю воинской части Александру Евстратову и представителю Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Л. А. Говорова Роману Коломойцу.

Старший лейтенант Владислав Макаров принимал участие в специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Мемориальные доски в честь Героя установлены на здании Ярославского Высшего военного училища противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова, а также в Невеле — на доме, где он жил, и на здании школы № 5, которую он окончил, там же открыта парта Героя.

Созданному на базе Ярославского Высшего военного училища противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова юнармейскому отряду присвоено имя Героя. Новая улица в Ярославле тоже носит имя Героя России Макарова.