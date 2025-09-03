Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
Театральный ужин
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
ПЛН 25 лет
День картофельного поля
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
о работе профсоюзных здравниц
 
 
 
ещё Общество 03.09.2025 17:200 Псковичи и сибиряки договорились укреплять межпарламентские связи для сохранения исторической памяти 05.09.2025 19:000 Посвящение в первоклассники состоялось в Острове 05.09.2025 18:400 Стелу в честь Героя России Владислава Макарова открыли в Невеле 05.09.2025 18:080 У «Почты России» через суд изъяли здания на улице Вокзальной в Пскове 05.09.2025 18:000 «Семейные ценности» с Евгением Васильевым: как сберечь здоровье детей. ВИДЕО 05.09.2025 17:570 Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограничений
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Стелу в честь Героя России Владислава Макарова открыли в Невеле

05.09.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

Торжественное открытие стелы Герою Российской Федерации — участнику специальной военной операции Владиславу Макарову состоялось в Невеле в пятницу, 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

На Аллее Героев у мемориала собрались родные героя, представители власти, участники молодежных, патриотических организаций и жители города.

«Влад Макаров выбрал самую нелегкую и самую почитаемую стезю в нашей стране. Он избрал путь воина и прошел его до конца, отдав свою жизнь за Отечество. В минуту подвига он думал не о себе, а о своих подчиненных и выполнении боевой задачи, целью которой было не допустить гибели мирных граждан. Несмотря на свой возраст, он был настоящим отцом-командиром для солдат и обладал высочайшей силой духа, спасая ценой собственной жизни своих подчиненных. Искренние слова благодарности семье Влада за то, что воспитали настоящего человека. Влад Макаров — настоящий сын Псковской земли, десятки поколений которой стояли на защите Отечества, и мы гордимся такими людьми», — выступил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

Почетное право снять полотно с мемориальной доски предоставили представителю воинской части Александру Евстратову и представителю Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Л. А. Говорова Роману Коломойцу.

Старший лейтенант Владислав Макаров принимал участие в специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Мемориальные доски в честь Героя установлены на здании Ярославского Высшего военного училища противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова, а также в Невеле — на доме, где он жил, и на здании школы № 5, которую он окончил, там же открыта парта Героя.

 

Созданному на базе Ярославского Высшего военного училища противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова юнармейскому отряду присвоено имя Героя. Новая улица в Ярославле тоже носит имя Героя России Макарова.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 203 человека
05.09.2025, 19:400 Как вернуть часть расходов на обучение рассказали псковичам в налоговой 05.09.2025, 19:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 6 сентября 05.09.2025, 19:000 Посвящение в первоклассники состоялось в Острове 05.09.2025, 18:400 Стелу в честь Героя России Владислава Макарова открыли в Невеле
05.09.2025, 18:150 Сфотографироваться с БЦОшкой и смастерить брелок предлагают псковичам 6 сентября 05.09.2025, 18:080 У «Почты России» через суд изъяли здания на улице Вокзальной в Пскове 05.09.2025, 18:000 «Семейные ценности» с Евгением Васильевым: как сберечь здоровье детей. ВИДЕО 05.09.2025, 17:580 Суд избрал для Тарасовой по делу о наркотиках запрет определенных действий
05.09.2025, 17:570 Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограничений 05.09.2025, 17:550 Псковичей приглашают на экскурсию по Варлаамовскому углу 05.09.2025, 17:510 Рисунок Виктора Цоя выставлен на аукцион со стартовой ценой 1,5 млн рублей 05.09.2025, 17:430 Михаил Ведерников: В непростых погодных условиях дорожные проекты выполнены качественно и в срок
05.09.2025, 17:390 Псковский врач объяснил, почему важно вакцинироваться 05.09.2025, 17:320 «На пятой передаче» с Владимиром Папортом: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ. ВИДЕО 05.09.2025, 17:300 Гастроэнтеролог скоро начнет работать в псковской городской детской поликлинике 05.09.2025, 17:150 Фотофакт: Площадь Музейщиков в Пушкинских Горах готова к концерту «Михайловского бастиона»
05.09.2025, 17:100 В Пскове состоялось предварительное слушание по делу журналиста Дениса Камалягина* 05.09.2025, 17:000 Полное лунное затмение смогут наблюдать псковичи 7 сентября 05.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 5 сентября 05.09.2025, 16:570 Минцифры опубликовало список работающих ресурсов при отключении интернета
05.09.2025, 16:540 Пьяного водителя-рецидивиста преследовали сотрудники ДПС в Пскове 05.09.2025, 16:450 Гуманитарную помощь на фронт отправили депутаты Псковского областного Собрания 05.09.2025, 16:440 Депутат предложил штрафовать женатых сотрудников за флирт на работе 05.09.2025, 16:430 Начался ремонт дорожного покрытия вблизи жилых домов на улице Рокоссовского в Пскове
05.09.2025, 16:291 Реплика Константина Калиниченко: Импотенция, как и было сказано 05.09.2025, 16:280 Двое мужчин пострадали при опрокидывании КАМАЗа на улице Яна Райниса в Пскове 05.09.2025, 16:120 В исправительной колонии изготовили навес для сцены по заказу Псковского района 05.09.2025, 16:081 Подростка из Пустошки будут судить за фейк о готовящемся взрыве школы
05.09.2025, 15:570 Евгений Васильев: Многие люди сейчас подвержены социальной изоляции 05.09.2025, 15:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 5 сентября 05.09.2025, 15:520 «Серебряная вечеринка» и программа «Продлеваю лето» ждут гостей псковских ТЦ 05.09.2025, 15:440 Пассажир пострадала в ДТП возле моста имени 50-летия Октября в Пскове
05.09.2025, 15:430 Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!» 05.09.2025, 15:380 Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным 05.09.2025, 15:350 В Псковской области в партии молдавских слив обнаружен западный цветочный трипс 05.09.2025, 15:341 Начался ремонт часовни на территории Псковской областной больницы
05.09.2025, 15:300 2,6 млн рублей перевели мошенникам жители Псковской области 05.09.2025, 15:250 До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 6 сентября 05.09.2025, 15:160 Нашествие ядовитых пауков зафиксировали на юге России 05.09.2025, 15:150 Органные шедевры Мендельсона прозвучат для псковичей 7 сентября
05.09.2025, 15:040 Росстат отметил замедление роста промпроизводства в июле до 0,7% 05.09.2025, 14:520 Под ногами Довмонта: что нашли археологи на месте будущего памятника в Пскове 05.09.2025, 14:510 В Гдовском районе восстановили переправу через реку Веенка 05.09.2025, 14:480 «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия. ВИДЕО
05.09.2025, 14:322 Несколько кандидатов хотят сняться с выборов в Себежском районе 05.09.2025, 14:260 Ольга Евстигнеева: Каждый ветеран находится на нашем обеспечении 05.09.2025, 14:210 Фестиваль ГТО среди госслужащих и депутатов пройдёт в Стругах Красных 05.09.2025, 14:180 С охранной организации взыскали почти миллион рублей за кражу денег из великолукского магазина 
05.09.2025, 14:120 Более 26 млн рублей составил ущерб от пожаров в Псковской области с начала года 05.09.2025, 14:050 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк 05.09.2025, 13:580 Подготовку к отопительному сезону обсудили в Великолукской гордуме 05.09.2025, 13:500 Вся жизнь детей теперь в телефонах — Евгений Васильев
05.09.2025, 13:470 Туман ожидается на территории Псковской области ночью и утром 6 сентября 05.09.2025, 13:420 Новоржевских фермеров предупредили о вспышке африканской чумы свиней 05.09.2025, 13:260 «Дневной дозор»: Есть ли перспективы у псковской промышленности? 05.09.2025, 13:240 Утраченные галереи церкви Николы со Усохи в Пскове полностью восстановлены
05.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» с Евгением Васильевым 05.09.2025, 13:030 Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства действуют в Великих Луках 05.09.2025, 12:540 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным. ВИДЕО 05.09.2025, 12:470 Актриса Аглая Тарасова задержана в аэропорту с наркотиками — Mash
05.09.2025, 12:440 44 человека погибли при пожарах в Псковской области с начала года 05.09.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» с Владимиром Папортом 05.09.2025, 12:300 Как сберечь здоровье детей, расскажет доктор Васильев в программе «Семейные ценности» 05.09.2025, 12:280 Приставы взыскали с опочанина 95 тысяч рублей за некачественный фундамент бани
05.09.2025, 12:160 Гражданина Азербайджана задержали за изготовление нарезного оружия в Гдовском районе 05.09.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия 05.09.2025, 11:590 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдет в Пскове 05.09.2025, 11:460 Смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы по росту популярности — аналитики
05.09.2025, 11:390 Забившего молотком и утопившего свою жертву великолучанина будут судить 05.09.2025, 11:310 Союз нарушимый 05.09.2025, 11:270 Седьмой созыв Собрания депутатов Великолукского района завершил свою работу 05.09.2025, 11:250 Участника Маньчжурской операции чествовали в Пскове
05.09.2025, 11:170 В семи районах Псковской области стартует фестиваль «Михайловский бастион» 05.09.2025, 11:090 В Великолукской гордуме обсудили исполнение переданных государственных полномочий 05.09.2025, 11:020 В московском музее «Царь-макет» расположился мини-Псков  05.09.2025, 10:500 ВТБ расширил самозапреты на кредиты и вклады
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru