Общество

Александр Котов: Павшие защитники живут в народной памяти и укрепляют духовную силу нации

Сегодня, 18 сентября, отмечается торжественная и скорбная дата для Псковского региона – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Как отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, в этот день в области вспоминают земляков, отдавших жизни за страну, демонстрируя уважение государства и общества к отважным героям, самоотверженно защищавшим национальные интересы России.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Псковская земля издревле была преградой на пути внешних врагов. Наши предки, как и современники, выше собственной жизни ценили и ценят свободу родного дома. Каждый герой, совершивший бескорыстный и благородный подвиг во имя Отечества, вдохновляет своим примером последующие поколения. И эта связь непрерывна, потому что в её основе лежит истинный патриотизм, ответственность за будущее страны и глубокая вера в идеалы справедливости», - сказал Александр Котов.

Павших защитников нет с нами, но они живут в народной памяти, укрепляя духовную силу нации, заключил спикер регионального парламента.