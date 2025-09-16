Почему людям сложно принимать решения, ответил психолог

Важные решения часто вызывают у людей страх и замешательство, отметил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и специалист когнитивно-поведенческого подхода Сергей Лунюшин.
Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»
«Современная наука выявила ряд стереотипов поведения, которые существенно мешают правильному принятию решений», - уточнил эксперт.
По словам Сергея Лунюшина, существуют следующие распространённые ошибки:
«Все эти формы поведения блокируют эффективное принятие решений и должны быть осознаны самим человеком для их преодоления», — подчеркнул эксперт.
Для борьбы с подобными ошибками психолог рекомендует применять три проверенных стратегии.
«Применяется в ситуациях, когда нет времени на долгие размышления», — объясняет Сергей Лунюшин.
Важно уметь извлекать полезный опыт из прошлого и даже негативные ситуации рассматривать с позитивной стороны. Эта стратегия базируется на жизненном опыте и помогает быстро действовать.
Если времени достаточно, стоит действовать поэтапно:
«Этот структурированный подход снижает риск ошибок и повышает качество выбора», — говорит Лунюшин.
«Эта методика основана на интуиции и особенно эффективна при жизненно важных решениях», — отмечает специалист.
Кроме того, в гештальтпсихологии выделяют четыре этапа интуитивного принятия решения:
Использование описанных стратегий в зависимости от ситуации позволяет принимать более осознанные, сбалансированные и успешные решения в жизни, пишет RuNews24.ru.