Почему людям сложно принимать решения, ответил психолог

Важные решения часто вызывают у людей страх и замешательство, отметил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и специалист когнитивно-поведенческого подхода Сергей Лунюшин.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Современная наука выявила ряд стереотипов поведения, которые существенно мешают правильному принятию решений», - уточнил эксперт.

По словам Сергея Лунюшина, существуют следующие распространённые ошибки:

Непоследовательность — рассеяние внимания и противоречивые действия в момент принятия важных решений.

Поиск подтверждающих данных — тенденция искать только благоприятные факты, игнорируя противоречия.

Новизна — опора исключительно на новые события и игнорирование прошлого опыта.

Консерватизм — неспособность принимать решения в новых для себя ситуациях из-за закреплённых установок.

Выборочность — оценка ситуации, исходя только из своей позиции и личного опыта.

Доступность — склонность выбирать самый простой и доступный путь решения.

Недооценка ситуации — занижение сложности проблемы и её последствий.

Ложная трактовка — приписывание успеха исключительно себе и обвинение других в неудачах.

«Все эти формы поведения блокируют эффективное принятие решений и должны быть осознаны самим человеком для их преодоления», — подчеркнул эксперт.

Для борьбы с подобными ошибками психолог рекомендует применять три проверенных стратегии.

Стратегия «Делаю»

«Применяется в ситуациях, когда нет времени на долгие размышления», — объясняет Сергей Лунюшин.

Важно уметь извлекать полезный опыт из прошлого и даже негативные ситуации рассматривать с позитивной стороны. Эта стратегия базируется на жизненном опыте и помогает быстро действовать.

Стратегия «Думаю»

Если времени достаточно, стоит действовать поэтапно:

формулировать проблему и цели;

собрать необходимую информацию;

уточнить цели при необходимости;

определить критерии достижения цели;

разработать несколько вариантов решения;

проанализировать и сравнить их;

оценить свои возможности и ресурсы;

принять оптимальное решение.

«Этот структурированный подход снижает риск ошибок и повышает качество выбора», — говорит Лунюшин.

Стратегия «Вижу»

«Эта методика основана на интуиции и особенно эффективна при жизненно важных решениях», — отмечает специалист.

Кроме того, в гештальтпсихологии выделяют четыре этапа интуитивного принятия решения:

подготовка — сбор информации на эмоциональном и логическом уровнях;

глубокое осмысление и прочувствование ситуации;

озарение — момент осознания правильного выбора;

проверка и подтверждение решения.

«Наиболее эффективным при принятии решений является сочетание рационального мышления и интуиции», — резюмирует психолог Сергей Лунюшин.

Использование описанных стратегий в зависимости от ситуации позволяет принимать более осознанные, сбалансированные и успешные решения в жизни, пишет RuNews24.ru.