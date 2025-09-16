Общество

Лишь 29% псковичей считают оправданной вакцинацию от гриппа - опрос

Наиболее распространенной мерой профилактики гриппа в организациях является вакцинация: ее проводят 36% предприятий. Далее идут такие меры, как ношение масок (8%), профилактика (7%), выдача витаминов или БАДов (4%) и использование санитайзеров (2%). При этом достаточно высока доля тех, кто не предпринимает никаких мер для предотвращения эпидемии (34% организаций). К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, по результатам опроса, в котором приняли участие работодатели и представители экономически активного населения.

Что касается отношения населения к вакцинации, то результаты опросов показывают устойчивый скепсис. Лишь 29% псковичей считают, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно. 49% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Мужчины несколько чаще поддерживают вакцинацию (32%), чем женщины (26%). Высокий уровень поддержки вакцинации выражает молодежь до 35 лет (31%). Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц вакцинацию одобряют 30%, тогда как среди зарабатывающих от 100 тысяч — лишь 26%.