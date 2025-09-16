Общество

Тимур Румянцев из Локни представляет область в финале конкурса «Лидер 21 века» в Казани

Представитель Движения Первых из Локнянского муниципального округа Тимур Румянцев участвует в финале конкурса «Лидер 21 века» в Казани, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Представители Движения Первых со всей страны принимают участие в финале всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века. Новые горизонты». В финале встретились 300 человек — это победители полуфинального этапа, а также участники специальной программы. Мероприятие проводится в Казани на площадке Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

За годы проведения конкурса очное участие в финале приняло более 10 тысяч человек, многие из которых теперь являются руководителями общественных организаций или работают в них, в том числе в Движении Первых.

Конкурс постоянно развивается и совершенствуется. Меняются номинации, форматы, конкурсные испытания, но неизменным остается то, что все они направлены на выявление лучших лидеров детских и молодежных объединений со всей страны.

В этом году в конкурсе приняло участие более 12 тысяч человек из 88 регионов России. Для них было предусмотрено три категории: «участники-обучающиеся 14–17 лет», «участники-обучающиеся 18–25 лет» и «участники-наставники 18–35 лет».

Программа финала насыщена событиями, нацеленными на выявление и развитие лидерских качеств, обмен опытом и профессиональную ориентацию. Ключевыми партнерами конкурса, обеспечивающими содержательное наполнение программы, выступают крупнейшие государственные корпорации и общественные организации.

Особой миссией участников специальной программы конкурса станет разработка предложений для программы развития лидерских компетенций участников Движения Первых и авторов детских социально-значимых инициатив.

Центральным конкурсным испытанием станет серия из пяти уровней тренингов по лидерским компетенциям, отдельно проводимых для возрастных групп 14–17 лет и 18–35 лет, направленных на глубокую диагностику и развитие управленческих навыков.

В финале в работе экспертного совета принимают участие 23 человека. Это руководители крупнейших региональных детских и молодежных общественных организаций Российской Федерации, учредители и коллективные участники Движения Первых, представители научно-педагогического сообщества, победители конкурса прошлых лет.