Общество

Осенний призыв в армию пройдет с 1 октября по 31 декабря

Осенний призыв в армию пройдет с 1 октября по 31 декабря в плановом порядке, он не связан с проведением специальной военной операции (СВО), заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Что касается осеннего призыва. Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года», — сказал Цимлянский на брифинге в понедельник.

Заместитель сообщил, что из-за климатических условий «исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря», пишет «Интерфакс».