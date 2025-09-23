Общество

Как сон улучшает работу мозга, рассказала биохакер

Сон – это не просто период отдыха, а важный компонент нашего здоровья и когнитивных функций. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала о ключевых аспектах важности сна для мозговой активности и обучения.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

По словам Марии Молоствовой, сон – это уникальное состояние, которое существенно отличается от бодрствования: «Во время сна мозг не просто «отключается», он активно работает на других уровнях. Исследования показывают, что в этот период происходят процессы, которые помогут укрепить нейронные связи и оптимизировать работу мозга».

Как сон поддерживает обучение:

Повышение естественной производительности - после сна информация, изученная перед ним, становится более доступной и запоминающейся. Это явление заключается в том, что качественный отдых улучшает продуктивность, позволяя нам осваивать информацию более эффективно. Предотвращение «перезаписи» информации - устойчивость к «перезаписи» означает, что информация, полученная накануне, сохраняется и не подвержена «затиранию». Это особенно важно для студентов и профессионалов, которые обучаются новым навыкам. Сон помогает сохранить информацию, позволяя новому знанию интегрироваться без потери предшествующих данных.

Нынешние мнения о значении сна подтверждаются множеством исследований, однако эксперт по биохакингу подчеркивает, что многие люди недооценивают этот аспект. Современные ритмы жизни нередко способствуют недостатку сна, что, в свою очередь, может сказываться на когнитивных способностях. Эффективное использование времени, бодрствования и сна становится важной задачей для всех, кто стремится к успеху в учебе, карьере и жизни в целом.

Сон является незаменимым элементом для полноценного функционирования мозга и повышения продуктивности. Мария Молоствова подчеркивает, что замена сна другими методиками не приведет к улучшению успеваемости и лишь усугубит проблемы с запоминанием и обучением. Чтобы достичь высоких результатов в обучении и повседневной жизни, необходимо правильно относиться к своему времени и обеспечить себе качественный сон. Поэтому инвестирование в полноценный отдых – это ключ к успеху, пишет RuNews24.ru.