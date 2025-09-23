Общество

Актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет

Известная по ролям в «Глухаре» и «Мимино» заслуженная артистка России Людмила Гаврилова умерла на 74-м году жизни. Причину смерти ее близкие не уточнили.

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Заслуженная артистка России актриса театра и кино Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет. О смерти актрисы сообщили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев.

Причину смерти актрисы они не уточнили, пишет РБК.

«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой. Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты-длинный-чулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — написал Таир Газиев.

Прощание с актрисой состоится 29 сентября в 11:00 мск по адресу: Балашиха, Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий)».

Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. После окончания Театрального училища имени Б. Щукина служила в труппе Московского академического театра Сатиры до 2011 года, позже преподавала актерское мастерство в том же Щукинском училище.