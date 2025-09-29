Общество

Что делать родителям при травме ребенка на детской площадке, рассказал фельдшер

Когда ребенок травмируется на детской площадке, волнение родителей часто переходит в активные действия. Понимание первичных мер помощи до прибытия специалистов может значительно снизить риск осложнений и ускорить восстановление. Фельдшер скорой помощи Ольга Карасёва поделилась важными рекомендациями, как действовать при травмировании ребенка на детской площадке.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Когда можно не обращаться за скорой помощью

Если травма незначительна — есть ушиб или гематома, нет подозрения на перелом, кровь не идет из ран, ребёнок не терял сознание, и травма не связана с головой — в большинстве случаев достаточно оказать первую помощь:

Приложить холод к месту ушиба (например, пакет со льдом или холодный компресс) на первые два часа для уменьшения отека. Обезболить ребенка. Можно использовать мази или таблетки, подбирая их с учетом возраста и противопоказаний.

«Если нет признаков серьёзной травмы, то можно не обращаться за медицинской помощью. Но важно правильно оценить его состояние, — говорит Ольга Карасёва. — Главное — правильно оказать первую помощь и следить за состоянием ребёнка в первые часы».

Что делать при подозрении на перелом

При травмах, когда есть подозрение на перелом, например, при повреждении руки или ноги, — важно обеспечить неподвижность пострадавшей конечности:

Использовать метод аутоиммобилизации — закрепить поврежденную часть к здоровой (например, рука при помощи бинта привязывается к туловищу). Максимально обездвижить поврежденную конечность и избегать ее движений. Если ребёнок с родителями на машине и есть возможность самостоятельно доехать до травмпункта —нужно сделать это.

«Важно помнить, — добавляет фельдшер, — если самостоятельная доставка невозможна или состояние ребёнка усугубляется, вызывайте скорую помощь».

Если есть рана с кровотечением

Приложите стерильную салфетку или чистую ткань. Остановите кровотечение путем надавливания. Если кровь остановлена и ребенок может самостоятельно доехать — это хорошо. Чем быстрее ребенок попадет к врачу, тем лучше. Однако если кровотечение сильное, невозможно остановить кровь или состояние ухудшается — обязательно вызывайте скорую.

«Быстрая помощь при кровотечении — залог жизни, поэтому не стоит медлить», — советует медик.

Особое внимание — травмы головы

Даже при незначительных симптомах после травмы головы — шишке или небольшом ушибе — важно обратиться к врачу, чтобы исключить сотрясение или другие черепно-мозговые травмы:

Обратите внимание на симптомы: потеря сознания, головокружение, тошнота, рвота. При наличии таких признаков — либо вызывайте скорую, либо по возможности быстро доставьте ребёнка в больницу.

«Не игнорируйте травмы головы, — подчеркивает фельдшер, — даже если кажется, что внешне всё в порядке».

Важность обращения при подозрениях на перелом позвоночника и внутренние повреждения

Если есть подозрение на перелом позвоночника или внутренние травмы, ни в коем случае не трогайте ребенка, вызовите скорую. Используйте носилки или другие средства для обездвиживания и избегайте любых движений, которые могут осложнить повреждение, пишет RuNews24.ru.