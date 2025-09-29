Общество

Корм в зооприюты передали неравнодушные жители Великих Лук

Совместно с учениками школ №12 и №13 депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и основатель фонда «Земляки» Александр Козловский передал корм в Центр милосердия для животных Великих Лук (приют «Милый»), сообщил депутат в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

В приюте сейчас под опекой волонтёров находятся 130 собак и 70 кошек. Особая благодарность молодогвардейцам, которые не только помогли с доставкой корма, но и поработали на территории — сложили дрова и опилки, отметил Александр Козловский.

Также состоялась встреча с зоозащитниками из «Веретье-2» Великолукского района. Там нашли приют более 70 собак, большинство из которых — возрастные животные. Ранее волонтёры «Единой России» Великих Лук и спортсмены клуба «Отечество – Псковская область» помогли команде «Веретье-2» залить отмостку дома и сложить дрова.

Корм также доставили в Дом удивительных котов «Марсиаша» и в три небольших приюта и пункта передержки города и района.

Акция по сбору помощи для животных началась в конце июля при поддержке «Единой России» и фонда «Земляки». В ней приняли участие десятки жителей города, школы №12, 13 и 17, инженерно-экономический лицей и торговый центр «Апельсин». Благодаря общей поддержке удалось помочь более 400 четвероногим друзьям.

«Единая Россия» регулярно организовывает такие акции. Присоединиться может каждый — принести корм или поддержать волонтёров.