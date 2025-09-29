Общество

Ученики из Великих Лук поддержали акцию помощи бездомным животным

Ученики и волонтеры школ №12 и №17 города Великие Луки присоединились к акции по сбору помощи для приютов для бездомных животных, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Спасибо каждому, кто откликнулся – детям и взрослым. Вместе мы делаем большое и нужное дело, проявляя заботу о тех, кто не может попросить о помощи словами», — написал Александр Козловский.

Депутат подчеркнул важность воспитания в подрастающем поколении чувства сострадания и ответственности за животных. По его мнению, такие акции учат детей милосердию, внимательному отношению к окружающему миру и готовности прийти на помощь.

Акция по сбору кормов и необходимых вещей стартовала два месяца назад. Она была запущена совместно партией «Единая Россия» и фондом «Земляки». С каждым днем к инициативе присоединяется все больше неравнодушных людей. Ранее о своей поддержке сообщили инженерно-экономический лицей и торговый центр «Апельсин».

В ближайшие дни собранная гуманитарная помощь будет передана в приюты для животных. В этой работе примут участие школьники, волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии».