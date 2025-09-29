Общество

Не просто ремонты: как нацпроект «Семья» меняет учреждения культуры и детсады

С 1 января в Псковской области реализуется национальный проект «Семья», который стал расширенным продолжением нацпроекта «Демография». Направления новой комплексной программы предполагают строительство и модернизацию учреждений культуры, дошкольных образовательных организаций. Поддержку получают музеи, театры, дома культуры, библиотеки, школы искусств и детские сады, возможности которых после обновления существенно расширяются. Каждое пространство наполняется современным оборудованием, становится стильным, комфортным и безопасным.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие условия для образования, творчества, досуга и развития талантов создаются в регионе благодаря федеральному финансированию уже сегодня, и какие объекты преобразятся в обозримом будущем.

Фото здесь и далее: из соцсетей органов исполнительной власти

Расти и развиваться

Одна из инициатив нацпроекта носит название «Семейные ценности и культурная инфраструктура», её главная цель — сделать отечественное культурное наследие доступнее всем жителям страны. В Псковской области разработан одноимённый региональный проект, по которому в 2025 году была получена федеральная поддержка для 12 учреждений культуры.

Благодаря этому уже в августе распахнула свои двери для читателей обновленная городская библиотека в Великих Луках. «Книжная галактика» стала 15-й модельной библиотекой нового поколения в Псковской области и вторым таким учреждением в городе на Ловати.

Учреждение на улице Ботвина, 13 хорошо знакомо нескольким поколениям горожан и является настоящим культурным сердцем района. Новая тематика библиотеки, преобразившейся по нацпроекту, посвящена воздухоплаванию, столицей которого считаются Великие Луки. Атмосферу путешествий и вдохновения создают диван в виде корзины воздушного шара и красочное панно с аэростатами в фойе.

Обновлённые залы стали просторнее и светлее, было закуплено современное оборудование и мебель, фонд пополнился тремя тысячами новых книг, появились уникальные интерактивные зоны для читателей разных возрастов (в учреждении действуют абонементы и читальные залы для детей и взрослых).

Теперь у этого места есть будущее. Уже сегодня великолучане могут расти и развиваться, совершать открытия и черпать вдохновение в библиотеке совершенного нового формата. В учреждении уверены, что теперь читателей станет ещё больше. В планах – создание новых проектов, проведение встреч с воздухоплавателями, экскурсий и создание «Клуба путешественников».

На увеличение посещаемости и дальнейшее развитие рассчитывают и в Бежаницком историко-культурного центре Философовых, для которого по федеральному проекту приобрели оборудование. На техническое оснащение экспозиционно-выставочного пространства и фондовой работы было выделено более 3,3 млн рублей. На эти средства закупили стеллажи разного вида, каталожный шкаф, угловую витрину, манекены, планшеты для коллекций, информационные стенды, оргтехнику, смонтировали систему охранно-тревожной сигнализации. Всё это позволяет улучшать качество обслуживания посетителей.

Отметим, в 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» для музея также закупили оборудование и технические средства на общую сумму около 5 млн рублей.

Талантливым и креативным

Ещё семь учреждений культуры на территории региона смогли укрепить материально-техническую базу и провести текущие ремонты за счёт федеральных средств. Три детские школы искусств получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы — на эти цели было выделено более 10 млн рублей.

В частности, учебные классы Дновской детской школы искусств пополнились новым роялем, цифровым пианино, барабанной установкой, гитарами, синтезатором, комплектующими к музыкальным инструментам. Кроме того, в учреждение закупили компьютерное, мультимедийное и концертное оборудование.

Помимо нацпроекта, данная школа участвует в конкурсе Фонда президентских инициатив на создание музея музыкальных инструментов. Местные жители помогают учреждению силами ТОСа. В 2021 году в Дновской школе искусств благодаря поддержке областных властей появилось новое пианино.

В Печорскую детскую школу искусств, которую ранее отремонтировали за счёт нацпроекта «Культура», в этом году поступили домры, балалайки, гитары, аккордеон и другие музыкальные инструменты, экспозиционные витрины, мебель для оснащения танцевальных залов и гримерных помещений, гимнастический инвентарь и необходимое оборудование.

Следующий шаг – создание на базе ДШИ Школы креативных индустрий. Заявка региона вошла в число победителей отбора для предоставления субсидии в размере 41,6 млн рублей.

Школа будет вести работу по трём направлениям: звукорежиссура и саунд-дизайн, фото- и видеопроизводство, дизайн. Талантливые ребята 12-17 лет смогут учиться с использованием профессионального оборудования – студийных микрофонов, графических планшетов, камер и программ для 3D-моделирования.

Отметим, школа креативных индустрий в Пскове, открытая в 2023 году, показывает достойные результаты. Благодаря президентскому нацпроекту «Семья» дополнительные возможности развивать свои таланты появятся у школьников Печорского округа.

Также в этом году музыкальные инструменты и оборудование появились в Пушкиногорской школе искусств имени С. С. Гейченко. Кроме того, во все учреждения закупили учебно-методические книжные и интерактивные пособия, энциклопедии и нотный репертуар.

Напомним, в 2019-2024 годах в рамках президентского национального проекта «Культура» оборудование и музыкальные инструменты приобретались для Псковского областного колледжа искусств и 9 детских школ искусств. Общая стоимость полученных инструментов и оборудования составила 43 млн рублей.

Грандиозные планы

В начале сентября пришла ещё одна благая весть: Псковская область дополнительно получит по нацпроекту «Семья» 440 млн рублей на модернизацию объектов культуры в муниципальных округах. Планами по использованию финансирования поделилась в ходе рабочей встречи с губернатором его заместитель Ольга Тимофеева. Так, в 2026–2027 годах планируется выполнить модернизацию Опочецкой и Пушкиногорской центральных районных библиотек - средства на капитальный ремонт подобных учреждений впервые включены в мероприятия нацпроекта.

Продолжится создание модельных библиотек. Современные многофункциональные учреждения будут открыты в деревне Слопыгино Палкинского муниципального округа и поселке Плюсса. На приобретение книжного фонда, оборудования и мебели предусмотрено 23 млн рублей.

В 2026–2028 годах масштабное обновление ждет учреждения культуры в Палкинском, Порховском и Красногородском муниципальных округах. На объектах планируется заменить кровлю, инженерные сети, отремонтировать фасады и привести в порядок внутренние помещения. В частности, капитальный ремонт проведут в одноэтажном здании Родовского сельского дома культуры — филиала Палкинского районного досугового объединения. Модернизация также затронет Красногородский дом культуры и Детскую школу искусств в Порхове.

При поддержке нацпроекта со следующего года планируется приступить к капитальному ремонту зданий краеведческих музеев в Порховском округе и Великих Луках. Дизайн-проекты для предстоящих ремонтов разработал проектный офис министерства культуры Псковской области.

После комплексной модернизации учреждения, которые являются важными точками притяжения местных жителей, будут соответствовать всем современным требованиям. В муниципалитетах появятся уютные и безопасные места для общения, творческого развития детей и молодежи, досуга представителей старшего поколения.

Для семей с детьми

На создание комфортных условий для самых маленьких направлена другая инициатива нацпроекта - «Поддержка семьи», а также одноименная региональная программа. Первым дошкольным учреждением в Пскове, которое обновлено благодаря финансированию по данному направлению, стал детский сад № 54.

Там проведена масштабная модернизация: полностью обновлены интерьеры в корпусах, включая штукатурку, покраску и отделку, заменены окна и двери, смонтированы новые современные потолки и полы, завершён весь комплекс электромонтажных и пуско-наладочных работ. Особое внимание было уделено безопасности и комфорту, подрядчик отремонтировал крыльца и ступени, а также установил новые витражи.

Теперь детский сад №54 встречает своих воспитанников обновлённым, светлым и безопасным. Кроме того, за счёт средств из городского бюджета дополнительно отремонтируют помещения для двух групп в 4-м корпусе, что позволит создать для детей ещё более уютные и современные условия.

Федпроект «Поддержка семьи» отвечает за помощь семье в важнейшие моменты ее становления. Именно по нему реализуют самую востребованную и популярную программу среди родителей — материнский капитал. Также благодаря господдержке молодые семьи могут получить льготный кредит на жилье, оформить единое пособие, совмещать воспитание любимых малышей с обучением или работой.

Дошкольные учреждения благодаря возможностям президентского нацпроекта «Семья» поэтапно превращаются в пространства нового формата. Это современные и комфортные детские сады, где ребята общаются друг с другом, узнают что-то новое.

В Великих Луках подобное учреждение откроется совсем скоро, там сейчас проводится капитальный ремонт детского сада №5. В рамках модернизации будет обновлён пищеблок, групповые, спальные и административные помещения, заменены оконные и дверные блоки, инженерные системы, оборудованы помещения для доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

В следующем году предстоит обновление других дошкольных учреждений, уже известно, какое преобразится в Пскове — это детский сад №43.

Выше перечислена только часть масштабных перемен. За пять лет реализации нацпроекта «Семья» по всей стране планируется построить не менее 100 детсадов и оснастить образовательные пространства не менее 2,2 тысяч дошкольных учреждений, ежегодно создавать порядка 1000 групп продленного дня для учащихся начальной школы. Также в списке ключевых мероприятий - возведение и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, обновление и оснащение библиотек, театров, музеев и многое другое. Кроме того, реализуются другие национальные проекты, в которых Псковская область принимает активное участие в целях дальнейшего улучшения качества жизни граждан.

Ульяна Лаблюк