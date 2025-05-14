Общество

Вторая Школа креативных индустрий откроется в Псковской области

Вторая Школа креативных индустрий откроется в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Заявка нашего региона вошла в число победителей отбора для предоставления субсидии на создание школ креативных индустрий в 2026-м году. Регион получит 41,6 млн рублей», - сказал губернатор.

Школа будет создана на базе Печорской ДШИ и начнёт работу по трём направлениям: звукорежиссура и саунд-дизайн, фото- и видеопроизводство, дизайн. Новые возможности появятся благодаря президентскому нацпроекту «Семья».

Талантливые ребята 12-17 лет смогут учиться с использованием профессионального оборудования – студийных микрофонов, графических планшетов, камер и программ для 3D-моделирования.

Школа креативных индустрий в Пскове показывает достойные результаты. В этом году ученики вышли в финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России» с серией анимационных фильмов «Псковские Барсики самые милые». Ребята записывают музыкальные альбомы для наших исполнителей, создают фото- и видеоконтент.

«Теперь и у школьников Печорского округа появится больше возможностей развивать свои таланты», - заключил Михаил Ведерников.