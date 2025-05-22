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«Ждите прилёта воздушных шаров»: вторая библиотека в Великих Луках готовится стать модельной

22.05.2025 09:54|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках преображается библиотека-филиал № 2 центральной городской библиотеки им. М. И. Семевского. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В помещениях уже сделали ремонт, в ближайшее время поступят новые книги, современное мультимедийное оборудование и мебель. Обновленные залы распахнут двери для читателей в сентябре, но и сейчас учреждение не пустует - на время проведения работ его решили не закрывать полностью. Обозреватель Псковской Ленты Новостей оценила масштаб проведённых работ и узнала, каким будет новое культурно-досуговое пространство, чем планируют удивлять читателей, и сколько новых книг поступит в их распоряжение.

 

По заявкам читателей

Предстоящая модернизация станет отличным подарком к 65-летию учреждения. Библиотека-филиал №2 Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского была основана в 1960 году, спустя два года переехала в помещения на первом этаже дома на улице Ботвина, 13, где и располагается до сих пор. В мае 2006 года к учреждению присоединился детский филиал №5.

На сегодняшний день здесь действуют абонементы и читальные залы для детей и взрослых. Коллектив в учреждении стабильный, все сотрудники имеют профильное образование, являются профессионалами и работают с полной отдачей. Помимо основной деятельности, библиотека ведёт свою группу в соцсети «ВКонтакте», где проводит различные конкурсы, акции, участвует во всероссийских, региональных мероприятиях, к которым с удовольствием присоединяются читатели. Очень много событий проходит в режиме офлайн, учреждение работает с детскими садами, школами, для которых разработан цикл тематических мероприятий, настольные игры по произведениям и многое другое.

Общее количество читателей на данный момент составляет порядка 4500 человек. Сюда приходят читать книги и проводить досуг жители улиц Ботвина, Холмской, Гагарина и ряда других, расположенных поблизости. Библиотеку посещают школьники, воспитанники детских садов, студенты.

«Мы стараемся формировать фонды по различным отраслям знаний, в том числе и по медицине (в паре кварталов от филиала № 2 расположен Великолукский медицинский колледж - прим. ред.). В настоящее время фонд насчитывает 19 тысяч экземпляров, однако те, кто систематически посещают библиотеку, всегда интересуются новинками, им хочется новой литературы. И благодаря нацпроекту «Семья» у нас появилась возможность пополнить фонд, мы закупили почти 3000 экземпляров, это детская, взрослая, художественная, отраслевая литература, в том числе объемные 3D-книги, издания с укрупненным шрифтом. Думаю, читатели будут довольны, работали по их заявкам», - рассказала директор центральной городской библиотеки им. Семевского Галина Ковалева. 

Часть книг для филиала № 2, закупленных по нацпроекту, уже привезли, сейчас они находятся в отделе комплектования и обработки на базе центрального учреждения на Пионерской. Там издания обрабатывают, присваивают им номера, сверяют со списками, заносят в электронный каталог. Каждая книга должна быть поставлена на учет, после чего найдёт своё место на книжной полке. В общей сложности в филиале № 2 планируется оборудовать порядка 10-12 стеллажей с новой литературой.

Достойное место в обновлённом пространстве займут и книги, которые имеются в наличии. Многие из них подарены горожанами. Великолучане приносят в библиотеку детскую, классическую литературу, издания приключенческого жанра, детективы, исторические мемуары и многое другое. Если каких-либо экземпляров в фонде хватает, подаренные читателями книги передают сельским библиотекам Великолукского района, а также в другие учреждения.

В ногу со временем

Библиотечные услуги на юге области пользуются спросом. «Дети любят читать, и здесь многое зависит от родителей. Есть в этом и заслуга педагогов, которые прививают любовь к литературе. Школьники приходят и говорят, что в электронном виде читать не хотят, просят именно печатные издания. И это очень правильно. Электронная книга - это одно, а бумажная - совсем другое. Её можно подержать в руках, полистать страницы, поэтому люди идут в библиотеку», - подчеркнула заведующая филиалом № 2 Любовь Линич.

Того же мнения придерживается заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович, который посетил учреждение после проведенного ремонта - в филиале покрасили стены, заменили линолеум и освещение, установили новые жалюзи.

«Библиотека имеет очень важное значение, особенно, в наше время. Скептики говорят, мол, сейчас есть интернет, электронные книги. На самом деле, когда возьмешь в руки настоящую книгу, почитаешь, душа играет, и хочется брать следующую. А где её брать? В такой прекрасной библиотеке, как вот эта. Она будет новой, сюда придут читатели, и количество их увеличится», - подчеркнул замглавы города и положительно оценил результат работ.

На модернизацию филиала №2 ЦГБ из федерального и регионального бюджетов выделено 8,5 млн рублей. На эти средства планируется не только обновить помещения и пополнить книжный фонд, но и закупить новое мультимедийное оборудование, организовать выставочное пространство.

«Сейчас библиотеки меняются, трансформируются, и, чтобы идти в ногу со временем, мы активно принимаем участие в различных проектах - федерального, областного, городского масштаба. Мне кажется, для великолучан, как для детей, так и для взрослых, очень важно, что библиотека будет оформлена новыми книгами и станет интерактивной. Почему библиотека называется модельной? Она приобретает новый формат, в ней будет интерактив - то, что сейчас интересно людям. Мне кажется, очень здорово, что в нашей библиотеке будут оборудованы новые зоны, комфортные места для читателей», - подчеркнула Галина Ковалева важность участия в нацпроекте.

Она также отметила значимость поддержки со стороны администрации города и напомнила, что одно из условий получения средств из федерального бюджета - софинансирование из местного. На протяжении последующих трёх лет филиал № 2 будет получать из городской казны порядка 1 млн рублей на приобретение необходимой литературы.

«В этом велика заслуга главы города Великие Луки Николая Николаевича Козловского, который дал указание проработать данный вопрос. Всё это благодаря поддержке депутатов Великолукской городской думы, органов представительной власти, которые всегда переживают за нашу культуру, за наше библиотечное хозяйство», - обратил внимание Николай Андросович.

Напомним, в 2014 году в помещениях библиотеки за счет средств муниципалитета выполнили косметический ремонт, заменили окна и освещение, установили новые стеллажи, соответствующие требованиям пожарной безопасности, закупили мебель и оргтехнику. Однако за прошедшие 10 лет ремонт устарел, потребовалось обновление книжного фонда, приобретение современного оборудования. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Семья». Великоликолукская библиотека стала первой на территории региона, которая принимает в нём участие.

Николай Андросович пожелал учреждению успешно завершить проект без сбоев и, пользуясь случаем, поздравил сотрудников с наступающим праздником - Днем библиотекаря, который отмечается в России 27 мая. Он пожелал всем работникам библиотек и читателям успехов и крепкого здоровья.

Визитная карточка

Первый этап, ремонтный, остался позади, процесс модернизации филиала № 2 продолжается. Уже состоялись аукционы на закупку мебели и интерактивного оборудования. «У нас проходят различные литературные проекты, в читальном зале детского отдела практически каждый день организуем мероприятия. После модернизации дети смогут смотреть презентации, проводить уроки на большой плазменной панели. Также будет закуплено мультимедийное оборудование для абонемента - интерактивные столы, интерактивная песочница, планируется установить большой воздушный шар с посадочными местами и многое другое. Будем удивлять», - пообещала Любовь Линич.

Часть стеллажей заменят на новые, современные, с посадочными местами. К примеру, один будет в форме волны, другой - в виде замка. Появится разделение на зоны с учётом возраста читателей, чтобы всем было комфортно, удобно и светло. Отдельное место будет отведено для проведения мероприятий. В вестибюле, которым уже сегодня восхищаются читатели, планируется оформить интересное пространство - какое именно, пока не разглашают, будет сюрприз.

Ранее сообщалось, что в филиале № 2 будет создано привлекательное культурно-досуговое пространство «Книжная галактика» для чтения, общения, учебы и отдыха. При разработке дизайн-концепции модельной библиотеки на улице Ботвина учли визитную карточку южной столицы региона - воздухоплавание, чтобы обновленный объект органично вписался в дизайн-код микрорайона и города в целом.

«Над дизайн-проектом работала целая команда, причём не один год. Поскольку наш город является столицей воздухоплавания, и в этом микрорайоне расположены спорткомплекс «Стрелец», арт-площадка, посвященная воздухоплаванию, было принято решение использовать данную тематику в оформлении, а также тему путешествий. Как ещё 100 лет назад писал Федор Сологуб: «Делайте скромно ваше дело, и ждите прилёта воздушных шаров». Для оформления выбрали голубые, зеленые оттенки, цвет морской волны - хотелось сделать ярко, детям такое нравится», - уточнила Галина Ковалёва.

«Мы очень довольны обновленным пространством и рады, что победили в этом проекте. Участвовали не один год, работала команда, в том числе из центральной библиотеки, методический отдел очень помогал, - добавила Любовь Линич. - Мы ждем наших читателей в обновленной библиотеке и очень надеемся, что их станет намного больше».

Открытие модельной библиотеки намечено на сентябрь. На данный момент филиал №2 работает в обычном режиме для читателей. По будням сюда можно прийти с 10:00 до 19:00, в воскресенье - с 10:00 до 18:00, суббота - выходной. Записаться в великолукскую библиотеку может любой желающий, в том числе иногородние. Однако тем, кто не проживает на территории города и хочет взять книгу, необходимо внести залог, который отдадут после возвращения издания.

Филиал №2 Великолукской ЦГБ им. М. И. Семевского станет 15-й модельной библиотекой в Псковской области и второй в городе на Ловати. В 2021 году преобразилась городская детская библиотека им. А. Гайдара, которая на тот момент отмечала свой 85-летний юбилей. В дальнейшем планируется развитие и других подразделений, в том числе за счет участия в новом нацпроекте «Семья».

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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