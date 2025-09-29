Общество

«Можно вешать топор через 40 минут»: Псковский планетарий ждет обновления системы вентиляции

Псковский планетарий борется с проблемами посещаемости из-за старого оборудования и отсутствия вентиляции. Об этом рассказал директор планетария, руководитель проекта научно-технического творчества «Юный техник» Владимир Колпаков в эфире «ПЛН FM» в программе «Беседка».

Владимир Колпаков отметил, что основной причиной низкой посещаемости является устаревшее оборудование и близость крупных центров — Санкт-Петербурга и Москвы, которые привлекают туристов гораздо больше. «Многие псковичи даже не знают о существовании планетария в городе» — уточнил гость студии.

Директор планетария подчеркнул, что планы по улучшению ситуации связаны с решением технических проблем. Сейчас в планетарии нарушена вентиляция — при полном зале спустя сорок минут в помещении становится невозможно находиться. Эта проблема ограничивает проведение долгих мероприятий и концертов.

«Можно вешать топор через 40 минут, если собрался полный зал» — сказал Владимир Колпаков. Он обратился к администрации и профильным структурам с просьбой помочь оценить масштабы ремонта и финансирование. Сам планетарий готов участвовать в решении вопроса, но многое зависит от внешней поддержки.

После устранения вентиляционных проблем администрация планетария намерена организовать музыкальные концерты под звёздным небом.

По словам директора, Псковский планетарий принимает в среднем свыше 1 200 человек каждый месяц.