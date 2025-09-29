Общество

Псковский планетарий принимает в среднем свыше 1 200 человек в месяц — директор

Псковский планетарий принимает в среднем свыше 1 200 человек каждый месяц. Об этом рассказал директор планетария, руководитель проекта научно-технического творчества «Юный техник» Владимир Колпаков в эфире «ПЛН FM» в программе «Беседка»

В репертуаре Псковского планетария более ста предложений. Сейчас сотрудники предлагают более шестидесяти лекционных аудиовизуальных программ, которые ведёт лектор с использованием эффектов планетария. Кроме того, в фонде есть чуть более сорока полноценных фильмов. Однако не все программы ставят часто: многообразие не всегда сочетается с большим числом сеансов.

По итогам прошлого года планетарий посетили в среднем около 1 200 человек ежемесячно. В самые насыщенные месяцы этот показатель превышал 2 000, а в более спокойные мог опускаться до 700 посетителей. Основную аудиторию составляют школьные группы, простые посетители приходят очень мало — иногда на сеансе всего два человека.

Планетарий работает в две смены: один лектор проводит программы в первой половине дня, второй — вечером, последние сеансы начинаются в пять вечера. Попытки организовать более поздние программы не окупились, поскольку на них приходит мало зрителей, равно как и в выходные дни.