Псковская область вошла в число 15 субъектов, успевших в срок реформировать унитарные предприятия

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ириной Белоконь. Темой для обсуждения стали промежуточные итоги работы ведомства в этом году и совместные проекты с правительством региона в рамках адвокатирования конкуренции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Ирина Белоконь проинформировала, что за первое полугодие 2025 года по основным направлениям деятельности в управление поступило 491 обращение. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 26 постановлений о назначении штрафа и 46 — в виде предупреждений. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 14,5 млн руб. Речь также зашла о реестре недобросовестных поставщиков. За обозначенный период в него включены 16 хозяйствующих субъектов, четыре из которых зарегистрированы в Псковской области, сообщила руководитель регионального ведомства. Губернатор подчеркнул, что это важная и системная работа, благодаря которой область защищается от безответственных компаний, которые стремятся зайти на региональный рынок, но не планируют выполнять взятые на себя обязательства.
В продолжение встречи Михаил Ведерников и Ирина Белоконь обсудили вопросы антимонопольного контроля и развития проконкурентных практик в регионе.
Отдельно глава региона отметил большую совместную работу управления и правительства области в сфере государственных закупок, что отразилось на повышении качества размещаемой документации и, соответственно, на сокращении числа жалоб.
«Это говорит о том, что есть хорошее межведомственное взаимодействие. Безусловно, и те обучающие семинары по закупкам, которые мы с вами проводим с заказчиками, дают свой результат», — отметил Михаил Ведерников и предложил продолжить практику совместных мероприятий по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства органами местного самоуправления и законодательства о контрактной системе заказчиками региона. Руководитель регионального УФАС идею поддержала.
В рамках встречи Ирина Белоконь передала Михаилу Ведерникову благодарственное письмо руководителя ФАС России Максима Шаскольского, которым отмечена успешная работа правительства области по реформированию унитарных предприятий. Работа велась в рамках исполнения федерального законодательства. Регион вошел в число 15 субъектов, кто полностью исполнил план-график в установленные сроки. Руководитель ведомства также рассказала о продолжении контроля за деятельностью унитарных предприятий на территории региона.
По итогам встречи Михаил Ведерников поблагодарил Ирину Белоконь и сотрудников УФАС Псковской области за эффективный контроль в сфере антимонопольного законодательства.