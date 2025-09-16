Общество

Псковское УФАС за полгода признало недобросовестными 16 фирм

16 организаций включили в реестр недобросовестных поставщиков за первое полугодие 2025 года. По сравнению с первым полугодием 2024 года количество включенных в реестр поставщиков сохранилось на прежнем уровне. Такие данные озвучила во время пресс-конференции руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В первом полугодии 2025 года управлением рассмотрено 69 обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), по результатам которых 16 хозяйствующих субъектов включено в РНП, из них 13 в связи с односторонним отказом от исполнения контракта и три в связи с уклонением от подписания контракта», - сообщила Ирина Белоконь.

Из числа включенных в РНП четыре зарегистрированы в Псковской области:

ООО «Норд Групп» в рамках исполнения контракта по выполнению работ по капитальному ремонту части нежилого помещения Псковского бизнес-инкубатора. Начальная (максимальная) цена контракта – 7 млн 446 тысяч 953 рубля (Псков).

ООО «РИО» в рамках исполнения контракта по поставке топлива дизельного наливом (зимнее). НМЦК – 14 912 400 рублей (Псков);

Два индивидуальных предпринимателя при подписании контракта по итогам закупки на оказание услуг по вывозу тел умерших в морг для Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы (НМЦК – 1 000 000 рублей).

«По сравнению с аналогичным периодом (первое полугодие 2024 года) количество обращений увеличилось в два раза. При этом количество включенных в реестр поставщиков сохранилось на прежнем уровне. Количество включенных в реестр региональных хозяйствующих субъектов увеличилось с одного до четырех. В этом году множество обращений заказчиков было связано с уклонением победителей от подписания контрактов с ценой менее 100 тысяч рублей. В таких случаях лишение права участвовать в торгах два года будет чрезмерной мерой. Причиной неподписания контрактов, как правило, были технические проблемы либо человеческий фактор», - заключила Ирина Белоконь.