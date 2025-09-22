Экономика

Андрей Козлов об агродиктанте и притоке новых кадров в сельское хозяйство

Впервые в Псковской области и в России будет проведен аграрный диктант. Поучаствовать в нем могут все желающие, вне зависимости от возраста и знаний в сельском хозяйстве. О цели данного диктанта, на кого он направлен и что является фундаментом любой экономики, рассказал председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по округу №12 Андрей Козлов.

- Андрей Григорьевич, с 1 сентября началась регистрация на участие в первом Всероссийском аграрном диктанте в онлайн-формате. Вы являетесь руководителем партийного проекта «Российское село» в Псковской области и курируете эту акцию. Расскажите, для чего она придумана? Кто может принять в ней участие?

- Это первый общероссийский агродиктант. Это новая тема, она действует в рамках партийного проекта.

- Акция будет проходить, как это заявлено, в гибридном формате: онлайн и офлайн. В интернете понятно, а вживую где? И что будет ее итогом?

- Будут закрытые и открытые площадки, любой желающий может зарегистрироваться на сайте и поучаствовать в онлайн-режиме. У нас создан координационный совет, куда вхожу я, глава Псковского отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко, министр сельского хозяйства Николай Романов и два профильных учреждения: Великолукская сельскохозяйственная академия и Псковский агротехнический колледж.

Нам дано задание из федерального центра: организовать 28 площадок. На сегодня зарегистрировано 27 площадок, планируется еще три площадки, их в ближайшее время зарегистрируют. Есть площадки открытые, их 10, и закрытые. Если площадка открытая, то могут прийти все желающие и зарегистрироваться, а на закрытых площадках можно зарегистрироваться до 7 октября.

Всего в диктанте участвуют 85 регионов. Планируется охват более миллиона человек. Будет четыре категории сложности тестов. 30 вопросов, 45 минут дается на их решение. Также у нас есть 15 агроклассов в области, и 12 из них зарегистрированы в качестве участников и площадок. Дети, которые в них учатся, знают побольше и, надеюсь, выберут тест посложнее.

- Как считаете, будут ли те, кто попытается как-то списать?

- Сейчас век связи, утечка информации, наверное, возможна, но задачи в получении «пятерок» не ставится. Цель в том, чтобы популяризировать людей труда и сельское хозяйство. Многие, к сожалению, считают, что это ненужное занятие.

- А какова основная цель? На что направлено проведение такого диктанта?

- На сегодняшний момент не все знают, что сельское хозяйство - это технологически развитое направление. Некоторая техника по оснащению напоминает космический корабль. Труд сейчас в этой отрасли достаточно высоко оплачиваемый, и это фундамент любой экономики. Это продовольственная безопасность нашей страны. Голодный человек не пойдет работать, воевать или творить. Агродиктант направлен на то, чтобы люди пришли в сельское хозяйство. Нужны новые квалифицированные кадры.

Беседовала Любовь Кузнецова