Общество

Среда считается самым эффективным рабочим днем — академик РАН

Среда считается самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения биоритма человека, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Самым эффективным днем недели — по биоритму недельному — считается среда. Потому что после отдыха понедельник и вторник идет к экспоненте, повышению работоспособности, среда — самый эффективный день, потом идет резкое падение», — сказал академик.

Он добавил, что четверг — это самый непродуктивный день в недельном биоритме, пишет РИА Новости.

По словам академика, особенно важно учитывать соответствующие биоритмы в школах страны и не нагружать детей.

«В четверг необходимо делать такое расписание, чтобы не было трудных предметов... Мы также всегда заклинаем наших педагогов, чтобы они никогда в четверг не проводили контрольные работы... шесть, семь уроков», — заключил Геннадий Онищенко.