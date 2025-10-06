Общество

Свыше 7,5 тысячи единиц табачной продукции изъял псковский Роспотребнадзор

По итогам проведенных управлением Роспотребнадзора по Псковской области проверок за 9 месяцев 2025 года из оборота изъяли 7620 единиц табачной и никотинсодержащей продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

За указанный период сотрудники управления осуществили 33 контрольных (надзорных) мероприятия в отношении точек розничных продаж табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Специалисты выявили нарушения и составили 45 протоколов об административных правонарушениях, из них 27 протоколов направили на рассмотрение в суды общей юрисдикции.

Также управление Роспотребнадзора по Псковской области продолжает принимать меры, направленные на пресечение дистанционной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией через общедоступные сайты в интернете.

В 2025 году в суды направлено девять исковых заявлений о закрытии таких сайтов. Восемь из них суд рассмотрел, сайты заблокировали, ещё одно заявление в настоящий момент находится на рассмотрении.