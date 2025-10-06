Общество

Псковичам рассказали, что аллергия не повод отказываться от вакцинации

Продолжается сезон вакцинации от гриппа в Пскове, и врач-аллерголог-иммунолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Кирильчик рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка», может ли вызвать аллергическую реакцию прививка вплоть до летального исхода, все ли аллергии являются абсолютным противопоказанием для вакцинации, как узнать о наличии или отсутствии аллергии.

По словам Анастасии Кирильчик, аллергия — это неадекватная реакция организма на чужеродные белки, которые вводятся при вакцинации. Однако наличие аллергической реакции не является абсолютным противопоказанием для прививки. «Наоборот, взрослым и детям с аллергической историей, например, с аллергическими ринитами или конъюнктивитами, врачи рекомендуют вакцинацию», — пояснила специалист. Она объяснила, что люди с хроническими заболеваниями имеют повышенную восприимчивость к инфекциям, и поэтому особенно нуждаются в защите.

«Реакции, заканчивающиеся летальным исходом, действительно возможны, но вероятность этого у здоровых людей крайне мала», — подчеркнула Анастасия Кирильчик. Иммунолог добавила, что в случае наличия аллергий пациентам назначается обследование для определения, какие вакцины им подходят.

Специалист также отметила, что многие страхи по поводу вакцин могут быть связаны с психосоматикой. «Многие думают, что Манту чешется от аллергии, но это не так, и в следующий раз такой реакции может и не быть» — сказала врач.

Анастасия Кирильчик назвала и определенные группы населения, которым, по её мнению, обязательно нужна вакцинация: «Категорически рекомендую прививаться детям до 2-х лет и людям старше 60 лет, а также тем, у кого имеются иммунодефициты». Гостья студии пояснила, что для людей с иммунодефицитами противопоказанием являются только «живые» вакцины.

Специалист заметила, что в идеале проходить вакцинацию должны все. По её словам, есть ряд заболеваний, которые бы давно себя уже изжили, если бы была 100%-ная вакцинация, например, дифтерия.