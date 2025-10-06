Общество

Иммунолог из Пскова обеспокоилась растущим числом «антипрививочников»

Что такое коллективный иммунитет и как он формируется, рассказала в новом выпуске программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102,6 FM) врач аллерголог-иммунолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Кирильчик.

По словам гостьи студии, коллективный иммунитет формируется, когда более 50-70% населения привито от определенного заболевания. «Коллективный иммунитет — это общий иммунитет группы людей, привитых от определенного заболевания» — пояснила Анастасия Кирильчик. Врач привела пример: если в группе из десяти человек трое привиты, а семь — нет, то вероятность распространения инфекции значительно увеличивается.

«При низком уровне вакцинации, когда привито менее 50% населения, риск вспышек заболеваний возрастает. Каждый непривитый человек увеличивает вероятность заражения остальных», – добавила Анастасия Кирильчик.

Иммунолог также выразила обеспокоенность по поводу растущего числа «антипрививочников» и людей, полагающихся на народную медицину. «Когда количество привитых снижается до 30%, коллективный иммунитет ослабевает, и это может привести к серьезным последствиям», – предостерегает она.

Специалист подчеркнула, что привитые люди могут перенесли болезнь в легкой форме, а непривитые в первую очередь подвергаются риску заражения.