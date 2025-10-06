Общество

ФАС к 2028 году разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов к январю 2028 года, это предусмотрено утвержденным Национальным планом развития конкуренции на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба кабмина.

«ФАС к январю 2028 года разработает проекты законов по антимонопольному регулированию деятельности маркетплейсов», - говорится в сообщении.

Также Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы предусматривает создание портала, содержащего сведения о спросе и предложениях, связанных с инновационной, высокотехнологичной продукцией и технологиями. Как уточнили в правительстве, информация о востребованности инноваций, которые должны быть весомым конкурентным преимуществом, также будет использоваться для развития рынков товаров, услуг и технологий, пишет РИА Новости.

«Предложения по созданию такого портала к декабрю 2027 года подготовят ФАС и Минцифры», - добавили в кабмине.