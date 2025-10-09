Общество

С Днем работника сельского хозяйства жителей Опочецкого округа поздравил Юрий Ильин

С Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности жителей Опочецкого округа поздравил глава Опочецкого района Юрий Ильин. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, на земле Опочецкого округа работают трудолюбивые и сильные духом люди. Каждый из них поражает своей неиссякаемой энергией и оптимизмом, верой в себя и свое дело, талантом созидания.

«Дорогие земляки! Спасибо вам за нелегкий труд! От всей души желаю вам хороших урожаев, исполнения намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а также здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!» - пишет Юрий Ильин.