Школу №24 в Пскове закроют для проведения вечера памяти Жанны Ушкачевой

Средняя образовательная школа №24 имени Л. И. Малякова будет закрыта из-за проведения вечера памяти учителя истории Жанны Ушкачевой, сообщается на странице дочери педагога Натальи Харитоновой в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоится во вторник, 14 октября, на Мироносицком кладбище. Отпевание в храме Жен-Мироносиц в 10.40. К 11.30 планируется прощание у могилы. Вечер памяти пройдет около 13.30-14.00 в актовом зале 24-й школы.

Фото: МБОУ СОШ №24 имени Л. И. Малякова

Время везде плавающее и зависит от внешних факторов, в связи с этим возможны небольшие задержки на каждом этапе плана прощания. Дочь педагога обращает внимание, что будет очень много людей, а выбранное кладбище очень компактное, как и сам храм. Вместимость храма составляет около 50 человек, поэтому в первую очередь запустят родственников и близких людей.

«Остальные, по желанию, либо ждут на улице, либо приезжайте позже, к прощанию. Прощание будет организовано не у самой могилы, а на специально для нас выделенной широкой дорожке на территории кладбища, для общей безопасности», - пояснила Наталья Харитонова.

После всего будет организован вечер памяти в актовом зале родной 24-й школы, чтобы все желающие смогли поместиться.

«Прошу вашего понимания к факту, что, скорее всего, людей будет действительно много, так как в день прощания будет закрыта вся 24 школа и все желающие, учащиеся, родители и выпускники к нам присоединятся. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте очередность при прощании, всем хватит времени и места. Будьте аккуратны на территории кладбища в связи с узкими дорожками и большим скоплением людей. И, конечно же, соблюдайте необходимую дисциплину», - сообщила Наталья Харитонова.

Информация по транспорту будет завтра.

Напомним, Жанна Ушкачева умерла в возрасте 54 лет. Преподавала в школе №24 имени Л. И. Малякова 31 год. Была классным руководителем актрисы Юлии Пересильд.