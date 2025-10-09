Общество

Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой

Памяти Ушкачевой Жанны Васильевны.

Фото: МБОУ СОШ № 24 имени Л.И. Малякова

11 октября 2025 года не стало замечательного, светлого, жизнерадостного человека, учителя истории 24 школы города Пскова – Ушкачевой Жанны Васильевны.

Жанна Васильевна родилась 8 августа 1971 года. Весь трудовой путь Жанны Васильевны посвящен 24 школе. Придя в 1994 году после окончания Псковского пединститута в нашу школу, Жанна Васильевна осталась ей верна до конца.

Под ее руководством издавалась школьная газета «Переменка», работал школьный пресс-клуб, которые вошли в созданный в 2009 году Школьный Медиацентр (МЦ). Жанна Васильевна оставалась бессменным его руководителем.

Коллектив школы ценил Жанну Васильевну за ее профессиональные и личные качества, усердие и целеустремлённость, доброту и порядочность, готовность всегда помочь и поддержать. Она долгое время возглавляла профсоюзную организацию школы.

Жанна Васильевна всегда занимала активную жизненную позицию, передавала ее детям, воспитывала в них чувства патриотизма и гордости за свою страну.

Ушкачева Ж.В. воспитала огромное количество учеников, которые являются гордостью нашей страны, работают в разных сферах (кино, телевидение, театр, медицина, сфера-IT, военная служба, образование, экономика), живут в разных точках мира. До настоящего времени Жанна Васильевна остается для них другом и наставником.

Жанна Васильевна имеет много наград и заслуг. За многолетний и добросовестный труд в 2022 году удостоена звания «Почетный работник сферы образования и воспитания».

Невосполнимая боль утраты переполняет всех, кто знал Жанну Васильевну. Воспоминания о ней на долгие годы останутся в наших сердцах!

Светлая память матери, жене, учителю, наставнику, другу, Человеку с Большой Буквы!

Коллектив МБОУ СОШ №24 имени Л.И. Малякова.