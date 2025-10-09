Общество

Скончалась Жанна Ушкачева - классный руководитель псковской актрисы Юлии Пересильд

Учитель истории МБОУ «СОШ № 24 имени Л.И. Малякова» Жанна Ушкачева умерла в возрасте 54 лет. Об этом сообщила её дочь Наталья Харитонова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Наталья Харитонова / ВКонтакте

«Мы год боролись изо дня в день, до последнего, не опуская руки. И даже когда все врачи, в трёх разных городах, разводили руками и не хотели брать на себя ответственность, мы готовы были искать другие варианты и бороться до конца. Но не успели..» - пишет Наталья Харитонова.



Жанна Ушкачева окончила Псковский педагогический институт им. С. М. Кирова. Преподавала в МБОУ «СОШ № 24 имени Л.И. Малякова» 31 год. Была классным руководителем актрисы Юлии Пересильд.