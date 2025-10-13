Общество

Заезд «Рожденное знамя на Псковской земле» объединил студентов России и Беларуси

Очередной заезд образовательно-туристического проекта «Рожденное знамя на Псковской земле» проходит с 13 по 15 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии Министерства молодежной политики Псковской области

Для студентов из Рязанской и Псковской областей, а также из Республики Беларусь подготовлены самые разные экскурсионные программы. Один из маршрутов предполагает посещение Псково-Печерского монастыря, Труворова городища, Изборской крепости, озера Городищенское и Словенских ключей. В Пскове участники проекта посетят Окольный город, Псковский кремль и мемориал «Могила Неизвестного солдата», а также отправятся в поселок Идрица, где узнают об истории Знамени Победы.

Участники также посетят воинские части Псковского гарнизона, ознакомятся с полковыми музеями, примут участие в практических занятиях на территории частей.

Образовательная часть программы включает интерактивную лекцию в Псковском государственном университете. В Доме молодежи для ребят подготовлена встреча с участниками СВО, просмотр фильмов о героях и викторина «Псков — город воин», также мастер-класс от центра «Троицкий».

Напомним, программа проходит в рамках проекта Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Это уникальная возможность для молодежи бесплатно отправиться в путешествие по России. Участники посещают знаковые регионы страны, узнают много нового о культуре, истории и природе. В программе могут участвовать финалисты и победители конкурсов Росмолодежи. До конца года Псковский регион планируют посетить до 2,5 тысячи человек из разных регионов России, в том числе и молодежь из Республики Абхазия.