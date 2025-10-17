Общество

«Дневной дозор»: Должны ли безработные оплачивать свою медстраховку?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: Должны ли безработные платить в ФОМС? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать здоровых неработающих россиян ежегодно платить 45 тысяч рублей в Фонд обязательного медицинского страхования. По ее мнению, такое решение поможет устранить несправедливость, когда человек не работает, но пользуется системой ОМС. По всей видимости, так Валентина Матвиенко решила бороться с занятыми в теневой экономике. Стоит напомнить о том, что Россия - социальное государство, особенность российского законодательства в том, что безработным, поставленным на учет на биржу труда, зарегистрированным в Центре занятости населения, государство оказывает финансовую поддержку в виде пособия по безработице. Размер выплат которое получают безработные, стоящие на бирже труда варьируются от 1 764 рублей (минимум) до 15 044 рублей (максимум). Откуда же безработному взять 45 тысяч рублей, если пособие по безработице в несколько раз меньше, чем предложенная спикером Сената «стоимость» ОМС?

Подобная инициатива не могла остаться незамеченной и традиционно вызвала общественный резонанс. Одни считают, что сама идея справедливая, те, кто работает «в серую», налоги не платит, а от государства деньги получает, должны сами платить за свой ОМС, главное, чтобы соответствующий налоговый орган этот процесс контролировал. Другие же считают, что под разговоры о социальной справедливости государство в очередной раз думает о том, как бы залезть в карман к населению, в этот раз - к безработным. Хотя и безработные ведь бывают разными — одно дело рабочие с печорской «Еврокерамики», которые остались на улице после закрытия градообразующего производства, другое — блогеры с миллионной аудиторией, которые официально могут быть не трудоустроены, потому что в этом нет необходимости.

Так должны ли безработные платить в ФОМС? Данная инициатива — это способ бороться с теневой экономикой или пополнить бюджет страны из кармана неработающих граждан? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Вице-спикер областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике и руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян поддерживает инициативу Валентины Матвиенко и согласен с тем, что нужно обязать здоровых неработающих граждан платить за свой ОМС. Экс-руководитель регионального комитета по соцзащите объяснил, в чем Валентина Матвиенко видит несправедливость. Её взгляды он полностью разделяет.

«Мы ежемесячно платим на неработающее население, и эта сумма составляет более 500 миллионов рублей, а сейчас может достигать 600 миллионов. Эти деньги выплачиваются из наших налогов — я, вы, ваши коллеги по работе и все остальные, кто трудится. В итоге получается, что мы, можно сказать, даром обеспечиваем так называемую медицинскую услугу. Из этих средств, возможно, 80% уходит тем, кто занимается своим бизнесом, не платит налоги и ничего не делает, а мы просто обеспечиваем их деньгами. Я поддерживаю то, что сказала Матвиенко. Пора начинать борьбу с ситуацией. Если человек не работает, необходимо иметь объективную причину для этого. Либо это отсутствие работы, либо здоровье не позволяет трудиться. В противном случае мы создаем некий коммунизм, где льготами пользуются люди, живущие вольготно в своей сфере. Они занимаются бизнесом или чем-то еще. Поэтому я полностью поддерживаю эту позицию».

А вот коллега Армена Мнацаканяна, депутат областного Собрания и первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко утверждает, что компартия как в нашем регионе, так и на федеральном уровне - в Государственной Думе, - категорически против данной инициативы Валентины Матвиенко. По мнению Петра Алексеенко, предложение сенатора противоречит принципам Конституции Российской Федерации.

«Это такая инициатива, я не знаю, как она пришла в голову, и почему она была продвигаема. Возможно, инициатор не общалась с теми людьми, которые не работают, и теперь они должны платить за медицинское обслуживание. У нас по Конституции здравоохранение должно быть бесплатным, и это необходимо соблюдать. Иногда стоит взглянуть на Конституцию, хоть она и не та, что была раньше, но всё равно в ней прописаны такие важные вещи, как образование и здравоохранение. Они должны быть бесплатными для граждан, независимо от того, работают они или нет. КПРФ категорически против этой инициативы. И уже в Государственной Думе начали высказываться против. Конечно, мы будем голосовать против этой идеи. Если она будет обсуждаться на региональном уровне, мы также выступим против», — подчеркнул Пётр Алексеенко.

Депутат Псковского областного Собрания, Заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов инициативу Валентины Матвиенко поддерживает и считает ее правильной. По его мнению, за ОМС платить должны все дееспособные граждане нашей страны, ведь эти начисления будут направлены на поддержание и развитие нашей медицины, к помощи которой рано или поздно все мы обращаемся. Он рассказал, как распределяются деньги в ФОМС. По словам Виктора Антонова, устроиться на работу в нашей стране не проблема, но некоторые граждане встают на учет на бирже труда с корыстными целями.

«Каждый гражданин нашего государства должен платить в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Вот без всякого сомнения, сколько, когда — это обязанность гражданина. Другого варианта нет. Почему 45? Я не знаю. Но в принципе это правильно. У нас устроиться на работу вообще никаких проблем в стране. Никаких проблем. Другое дело, сколько может человек стоять на бирже труда? Может быть, это в удовольствие кому-то, а кто-то действительно ищет работу. Я почему оговорился про 45 или сколько-то — ведь это может быть и гибко. Если ты стоишь на бирже труда и не работаешь, тебе платят копейки какие-то, ты не должен платить полную сумму по обязательному медицинскому страхованию. Но в принципе обязанность такая должна быть у гражданина. У нас ведь таких много. Смотрите, те же алиментщики. У нас хорошо сделали, что теперь они на контроле, и есть способы управления этим процессом. Это очень неплохо, ведь дети не должны быть обездоленными в этом плане. Так и здесь: все болеем, правда, все абсолютно болеем. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то всегда был больной, а кто-то никогда не обращается за помощью. Но по большому счету всё это уравнивает фонд обязательного медицинского страхования. То есть каждый должен платить и за себя, и за других тоже, кто-то платит за тебя. Если прижмет, если тебе надо оказывать помощь, очень дорогую помощь».

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил о том, что официальная позиция псковских профсоюзов по поводу инициативы Валентины Матвиенко - пока не сформирована. Но сам Игорь Иванов инициативу обязать безработных оплачивать ОМС - полностью поддерживает. На его взгляд, такое решение поможет как в борьбе с теневой экономикой, так и для восстановления справедливости.

«Лично я считаю, что инициатива правильная и требует детальной проработки с привлечением профсоюзного сообщества и экспертов. Необходимо исключить все возможные риски и не включать в категорию безработных несовершеннолетних детей, инвалидов, пенсионеров, а также родителей несовершеннолетних детей, которые по тем или иным причинам осуществляют образовательный процесс на дому. Возможно, есть и другие категории, которые также следует учесть. Что касается трудоспособных граждан, которые сознательно не работают или находятся в теневом секторе экономики и не делают соответствующие отчисления в ФОМС, но при этом пользуются бесплатной медицинской помощью за счет добросовестных налогоплательщиков, то это явно несправедливо и неправильно. Введение такого платежа для вышеуказанных категорий могло бы способствовать выводу значительной части работников из тени».

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов считает инициативу Валентины Матвиенко правильной. Но, по его словам, инициативу стоит очень подробно и всесторонне изучить, дабы не нарушить права граждан и не вызвать волну возмущения общественности.

«С одной стороны, эта мера связана с социальными выплатами и поддержкой. С другой стороны, это также политически важное решение. На мой взгляд, крайне важно при анализе подобных предложений учитывать позиции как работодателей, так и Фонда обязательного медицинского страхования, а также нюансы, связанные с соблюдением конституционных гарантий. Необходимо также следить за тем, чтобы программа государственных гарантий в сфере медицины не оказалась в ситуации нехватки финансирования для определенных медицинских направлений. Таким образом, на сегодняшний день важно обсуждать эту тему со всех сторон, взвешивая все экономические, социальные и политические аспекты. Обязательства государства в области медицины сегодня подвергаются различным вопросам и сомнениям. Поэтому крайне важно избежать серьезных нарушений в сфере медицинского обеспечения граждан».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, как раз отвечающий за соблюдение прав граждан в нашем регионе, напомнил о том, что Конституция России обязывает обеспечивать меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, например: инвалидов, детей, многодетных семей, пенсионеров и ряда других, которые в связи с жизненными особенностями не могут в полной мере самостоятельно зарабатывать на жизнь. С другой стороны, Конституция устанавливает, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы и как раз одним из источников финансирования бесплатной медицины являются страховые взносы. С учетом этих положений закона, считает Дмитрий Шахов, в случае принятия данной инициативы права граждан нарушены не будут.

«Если федеральный законодатель введет сбор для обеспечения медицинского страхования трудоспособных граждан, не имеющих права на льготы, это вполне может соответствовать конституционным нормам и не нарушать права и свободы граждан. Важно понимать, что заставить граждан трудиться государство не вправе, так как это будет нарушением статьи 37 Конституции Российской Федерации. Однако возможно стимулировать граждан к уплате налогов и сборов через государственное регулирование. К сожалению, в середине 90-х годов власти нашей страны отказались от европейского и североамериканского опыта тотального контроля за доходами граждан, что значительно ограничивало теневой сектор экономики. В то время это было невыгодно тем, кто находился у власти, и реформы в этом направлении были свернуты. Сегодня мы видим результаты такой политики: безработные трудоспособные граждане живут в особняках, отдыхают на дорогих курортах, ездят на дорогих автомобилях и посещают рестораны, наслаждаясь благами общества, которые недоступны для большинства граждан РФ. При этом они не платят ни одной копейки налогов в бюджет страны. Если посмотреть на тех, кто требует признать себя банкротом через суд, большинство из них — это граждане, не имеющие официального дохода и нигде не работающие. Справедливо ли это? Уверен, что, как и многие другие граждане, я могу ответить: конечно же, нет. Поэтому можно согласиться с инициативой Валентины Матвиенко в том, что все должны внести свой посильный вклад в поддержку здравоохранения, которое должно обеспечить каждому гражданину конституционное право на квалифицированную медицинскую помощь на безвозмездной основе».

По итогу сегодняшней программы мнения наших экспертов традиционно разделились. Некоторые не согласны с Валентиной Матвеенко в том, что трудоспособные безработные должны платить 45 000 за полис. Но большая часть наших сегодняшних собеседников считает, что в этот раз власть не пытается «залезть в карман» к обычным гражданам, инициатива главы Совфеда направлена, скорее против тех «безработных», которые могут себе позволить дорогие особняки, путевки на курорты, а за обязательные медицинские страховки платить отказываются. И с тем, что это не справедливо, не согласиться сложно. Главное, чтобы в случае принятия этой инициативы не было допущено нарушения принципов Конституции и обычной социальной справедливости.

Александра Братчикова