После закрытия печорского завода «Ресурскапитал» нашли работу 12 сокращенных сотрудников

После прекращения деятельности предприятия ООО «Ресурскапитал», производившего керамические изделия в городе Печоры, сотни сотрудников оказались безработными. Согласно данным областного кадрового центра, в августе текущего года за содействием в поиске работы обратились 270 из них, официально зарегистрированными безработными стали 127 человек, лишь 12 смогли быстро найти новую работу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра.

Сокращенным предложили около 50 вакансий, включая работу на «Псковской птицефабрике» в Тямше и на фабрике «Любятово». Напомним, всего Печорский кадровый центр взял на сопровождение порядка 500 бывших сотрудников ООО «Ресурскапитал».

В центре также отметили, что для поддержки сокращенных работников 9 сентября планируется мини-ярмарка вакансий, на которой будут представлены предложения для тех, кто потерял работу в результате закрытия ООО «Ресурскапитал». Ожидается, что после этой даты ситуация с трудоустройством может измениться.

Напомним, Арбитражный суд Псковской области признал взаимосвязанными компаниями ООО «Евро-Керамика», ООО «Евро-Керамика Печоры» и ООО «Ресурскапитал», обязав последнюю оплатить долг на сумму 637 млн рублей. Новая компания «Ресурскапитал», ставшая владельцем завода, отрицала причастность к старым долгам.

О закрытии завода в Печорах стало известно в начале лета.