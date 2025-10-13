Общество

Андрей Михайлов поддержал жителей Острова в борьбе со стаями собак

В Островском районе обострилась ситуация с безнадзорными животными. Местные жители подписывают петицию, в которой указывают на прямую угрозу своей безопасности. По мнению депутата Псковского областного Собрания Андрея Михайлова, существует ряд трудностей, из-за которых собаки остаются на улице, но проблему необходимо решать. Свою позицию парламентарий обозначил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я поддерживаю. Не так давно полномочия по отлову переданы были из области в муниципалитеты, в районы. Это не помогло разрешить ситуацию», — заявил депутат, указав на ключевую организационную проблему.

Андрей Михайлов пояснил, что перераспределение полномочий не подкрепили необходимыми ресурсами. Несмотря на трудности, он уверен, что медлить нельзя: «Однозначно, проблема эта есть, однозначно эту проблему решать нужно. Жители Островского района заинтересованы в ней. С приходом осени, ближе к зиме, стаи нужно отлавливать, конечно же. Нужно найти на это средства, исполнять полномочия».