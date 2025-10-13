Псковcкая обл.
Общество

Жители Острова подали петицию об отлове бездомных собак

15.10.2025 14:46

Жители города Острова бьют тревогу из-за увеличения на улицах числа безнадзорных животных. После недавних инцидентов, включающих укусы женщин и детей, местные жители начали собирать подписи под петицией с требованием усилить работу по отлову собак и обеспечить безопасность граждан. Глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей признал наличие проблемы, но обозначил ряд системных сложностей, стоящих на пути ее решения.

Видео: Светлана Кузьмина

«Уважаемые представители власти, мы, жители Острова, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на проблему, связанную с бездомными собаками в нашем районе. Недавние инциденты, в том числе укусы женщин и детей, подтверждают, что данная ситуация представляет угрозу для безопасности граждан. Меня лично покусала бездомная собака, когда я возвращалась домой с работы. Мы понимаем, что собаки — это живые существа, и мы выступаем за гуманное решение проблемы», - заявляют авторы петиции и предлагают: 

  • Организовать отлов бездомных собак с последующей стерилизацией и вакцинацией.
  • Создать временные приюты для животных, где они смогут находиться до момента их устройства в новые семьи или расширить вместимость существующих. 
  • Провести информационную кампанию о важности ответственного обращения с домашними животными и о том, как помочь бездомным собакам.
  • Внести изменения в существующую систему контроля на муниципальном уровне. 
  • Запретить кормление животных в общественных местах. 

«Ситуация непростая с безнадзорными животными. И больше даже угрозу представляют не те собаки, которые не имеют хозяев, а те, которые находятся на самовыгуле. Таких собак, принадлежащих жителям частного сектора, отлавливать крайне сложно из-за законодательных ограничений», — пояснил Дмитрий Быстров, комментируя сбор подписей.

Глава подробно остановился на организационных вопросах. По его словам, в районе работает организация, занимающаяся отловом, и есть питомник для передержки. Средств для отлова хватает. Однако, как отметил Дмитрий Быстров, главная проблема не в финансировании, а в логистике и в большом количестве животных.

«Мы разделяем озабоченность граждан, но главная проблема в том, что поймать собаку – это достаточно сложная история. Чтобы поймать одну собаку, ее надо выследить, попасть на нее. То есть там целая история. И хотя ежегодно в районе отлавливают около 200 собак, этого все равно недостаточно», — объяснил Дмитрий Быстров.

Среди ключевых причин усугубления ситуации руководитель муниципалитета назвал человеческий фактор: бесконтрольный выгул питомцев их хозяевами и подкармливание бездомных стай. По его словам, ситуация приобретала бы совершенно другой статус, если бы такой деятельности не осуществляли. 

Несмотря на все сложности глава района заверил, что работа ведется постоянно: «Этой темой занимаемся, но полностью искоренить достаточно непросто. Но над этим и работаем», — резюмировал он.

Тем временем жители Острова продолжают сбор подписей, надеясь, что их инициатива ускорит принятие эффективных мер по решению затянувшейся проблемы. 

Быстров Дмитрий Михайлович Глава Островского района Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 106 человек
Рейтинг@Mail.ru