Найденный в Пскове водяной пастушок вернется в естественную среду обитания

Редкий водяной пастушок, найденный 21-летним жителем Пскова, вернется в естественную среду обитания. Ранее он был осмотрен ветеринарным врачом в подворье «Птичий дворик». Об этом молодой человек рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.
Фото: qixiqij
Птицу обнаружили 13 октября в луже недалеко от Рижского проспекта в Пскове. Водяной пастушок был неподвижен, и пскович принес его к себе домой. Выяснилось, что это редкий водяной пастушок – небольшая водная птица семейства пастушковых. Этот вид гнездится на болотах и в тростниковых зарослях в Европе и Азии, ведет преимущественно ночной образ жизни и занесен в Красные книги различных регионов, включая Саратовскую, Тверскую области, Татарстан и Мордовию.
В Псковской области водяного пастушка внесли в Красную книгу в 2013 году.
После обнаружения 21-летний пскович обратился за помощью в подворье «Птичий дворик».
Специалисты подворья сообщили, что птицу осмотрел ветеринарный врач. В результате установили, что птица «совершенно здорова» и «нет никаких повреждений».
В связи с этим приняли решение выпустить пастушка на пруд, расположенный на территории подворья. Сотрудники отметили, что вся территория ограждена, что обеспечивает защиту птицы от хищников. Пастушок может самостоятельно питаться, находя моллюсков, водяных червей и водоросли.
Представители «Птичьего дворика» подчеркнули, что нет оснований держать здоровую дикую птицу в приюте, поскольку на их территории содержатся только «инвалиды» или «птицы, которые не могут пережить зиму». Они отметили, что пастушка выпустили в зону, где он защищен и может самостоятельно добывать пищу, добавив: «Это здоровая птица. Выпустим в естественную среду обитания».
Пруд достаточно большой, и за птицей будут наблюдать. Водяные пастушки являются перелетными, улетают из Центральной Европы в середине сентября и возвращаются примерно в марте. Большинство из них зимуют в Западной и Южной Европе.