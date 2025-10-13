Общество

Найденный в Пскове водяной пастушок вернется в естественную среду обитания

​​Редкий водяной пастушок, найденный 21-летним жителем Пскова, вернется в естественную среду обитания. Ранее он был осмотрен ветеринарным врачом в подворье «Птичий дворик». Об этом молодой человек рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Фото: qixiqij

​Птицу обнаружили 13 октября в луже недалеко от Рижского проспекта в Пскове. ​Водяной пастушок был неподвижен, и пскович принес его к себе домой. ​Выяснилось, что это редкий водяной пастушок – небольшая водная птица семейства пастушковых. ​Этот вид гнездится на болотах и в тростниковых зарослях в Европе и Азии, ведет преимущественно ночной образ жизни и занесен в Красные книги различных регионов, включая Саратовскую, Тверскую области, Татарстан и Мордовию. ​

В Псковской области водяного пастушка внесли в Красную книгу в 2013 году.

​После обнаружения 21-летний пскович обратился за помощью в подворье «Птичий дворик». ​

​Специалисты подворья сообщили, что птицу осмотрел ветеринарный врач. ​В результате установили, что птица «совершенно здорова» и «нет никаких повреждений». ​

В связи с этим приняли решение выпустить пастушка на пруд, расположенный на территории подворья. ​Сотрудники отметили, что вся территория ограждена, что обеспечивает защиту птицы от хищников. ​Пастушок может самостоятельно питаться, находя моллюсков, водяных червей и водоросли.

​Представители «Птичьего дворика» подчеркнули, что нет оснований держать здоровую дикую птицу в приюте, поскольку на их территории содержатся только «инвалиды» или «птицы, которые не могут пережить зиму». Они отметили, что пастушка выпустили в зону, где он защищен и может самостоятельно добывать пищу, добавив: «Это здоровая птица. Выпустим в естественную среду обитания». ​

Пруд достаточно большой, и за птицей будут наблюдать. ​Водяные пастушки являются перелетными, улетают из Центральной Европы в середине сентября и возвращаются примерно в марте. ​Большинство из них зимуют в Западной и Южной Европе.