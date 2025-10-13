Общество

Житель Пскова пытается пристроить редкую птицу, занесённую в Красную книгу

21-летний житель Пскова пытается пристроить редкую птицу - водяного пастушка, занесённого в Красную книгу. Подробности он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: qixiqij в группе «Инцидент Псков»

Молодой человек и его девушка вышли в магазин после полуночи. По пути они заметили огромную лужу на улице недалеко от Рижского проспекта, в который лежал странный комок. Подойдя ближе, увидели длинный клюв и осознали, что это дикая птица.

Птица не двигалась, и молодой человек решил взять её в руки. Он снял кофту и осторожно перенёс её домой, где в течение нескольких часов пытался понять, что с ней произошло. Птица выглядела вялой, и парень заподозрил, что она могла получить травму. Он написал в группу «Инцидент Псков» в сети «ВКонтакте» о своей находке и посадил птицу в клетку для безопасности.

«Посадил в клетку, так как боялся, что коробку она может прокусить. Понимаю, что это дикая птица, она явно не на своём месте — далеко от озера или луга. Сейчас собираемся узнать, где её можно будет оставить и удостовериться, что с ней всё будет в порядке», — рассказал пскович.

Выяснилось, что это редкий водяной пастушок — небольшая водная птица семейства пастушковых, гнездящаяся на болотах и в тростниковых зарослях в Европе и Азии. Эта скрытная птица ведёт преимущественно ночной образ жизни и занесена в Красные книги Саратовской области, Тверской области, Татарстана и Мордовии.

Молодой человек попросил помощи у подворья «Птичий дворик», где принимают диких животных, не способных жить в природе самостоятельно ввиду травм или других причин. Однако, как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в подворье, «это краснокнижная птица, и забирать её из природы без особых причин нельзя».

В комментариях пользователи выразили обеспокоенность судьбой птицы и предложили обратиться в эколого-биологический центр на Юбилейной или в «Зооград» в Пушкинских Горах. Молодой человек планирует узнать, где именно примут редкую находку. Весь сегодняшний день водяной пастушок находится у молодого человека дома.