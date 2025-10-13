Общество

Пскович передал водяного пастушка в подворье «Птичий дворик»

21-летний пскович обратился за помощью в подворье «Птичий дворик», чтобы определить найденного в областном центре водяного пастушка, об этом он рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Фото: qixiqij

Водяного пастушка уже доставили в подворье «Птичий дворик». Пока точно неизвестно, куда именно редкую птицу определят теперь. В дальнейшем ее хотели вернуть в естественную среду обитания, где птица сможет продолжить свою жизнь.

Напомним, о находке стало известно вчера, 13 октября. Молодой человек обнаружил неподвижную птицу в луже недалеко от Рижского проспекта и принес ее к себе домой. Выяснилось, что это редкий водяной пастушок — небольшая водная птица семейства пастушковых, гнездящаяся на болотах и в тростниковых зарослях в Европе и Азии. Ведёт преимущественно ночной образ жизни и занесена в Красные книги Саратовской области, Тверской области, Татарстана и Мордовии.