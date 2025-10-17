Общество

Каждый дееспособный гражданин РФ должен платить в ФОМС – Виктор Антонов

Каждый гражданин Российской Федерации должен платить в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), считает депутат Псковского областного Собрания, Заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов. Свою позицию он обозначил в беседе с корреспондентом ПЛН FM, комментируя заявление ​председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Валентина Матвиенко предложила обязать неработающих граждан или тех, кто получает теневые доходы, платить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Она отметила, что неработающий человек может заработать 45 тысяч ​рублей для оплаты ОМС за два месяца.

​«Каждый гражданин нашего государства должен платить в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Вот без всякого сомнения, сколько, когда — это обязанность гражданина. Другого варианта нет. Почему 45? Я не знаю. ​Но в принципе это правильно. У нас устроиться на работу вообще никаких проблем в стране. Никаких проблем. Другое дело, сколько может человек стоять на бирже труда? Может быть, это в удовольствие кому-то, а кто-то действительно ищет работу. Я почему оговорился про 45 или сколько-то — ведь это может быть и гибко. Если ты стоишь на бирже труда и не работаешь, тебе платят копейки какие-то, ты не должен платить полную сумму по обязательному медицинскому страхованию. Но в принципе обязанность такая должна быть у гражданина. У нас ведь таких много. Смотрите, те же алиментщики. У нас хорошо сделали, что теперь они на контроле, и есть способы управления этим процессом. Это очень неплохо, ведь дети не должны быть обездоленными в этом плане. Так и здесь: все болеем, правда, все абсолютно болеем. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то всегда был больной, а кто-то никогда не обращается за помощью. Но по большому счету всё это уравнивает Фонд обязательного медицинского страхования. То есть каждый должен платить и за себя, и за других тоже, кто-то платит за тебя. Если прижмет, если тебе надо оказывать помощь, очень дорогую помощь», - сказал Виктор Антонов.

Парламентарий считает, что все дееспособные граждане страны должны платить за ОМС, так как эти средства пойдут на поддержание и развитие медицины, к помощи которой рано или поздно обращается каждый. Он также отметил, что в стране нет проблем с трудоустройством, но некоторые граждане встают на учет на бирже труда с корыстными целями.