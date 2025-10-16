Общество

На ремонт псковской гимназии №27 готовы выделить более 42 млн рублей

На капитальный ремонт старого корпуса Псковской инженерно-лингвистической гимназии на Юбилейной, 56 могут выделить 42 185 113 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в области госзакупок.

Фото: глава Пскова Борис Елкин / Telegram

В контракт входят демонтажные работы, работы по замене инженерных сетей и общестроительные работы. Подрядчик также произведет разборку кровельных покрытий, стяжку полов, выравнивание стен, окрашивание потолков, обновление дверей и окон.

Исполнителя определят 4 ноября. Отремонтировать школу должны до 1 сентября 2026 года. Срок завершения контракта - 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что в старый корпус псковской гимназии №27 после ремонта переведут начальные классы.

Напомним, в 2026 году в Псковской области подлежат капитальному ремонту четыре школы и два детских сада.